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Breaking News Today 1 May LIVE: मध्य प्रदेश क्रूज बोट हादसा: 6 की मौत, 19 लोगों को बचाया गया, लापता लोगों की तलाश जारी

Breaking News Today 1 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में 30 अप्रैल की शाम बरगी बांध जलाशय में एक टूरिस्ट क्रूज बोट पलट गई. क्रूज बोट में लगभग 40 से 45 यात्री सवार थे.

Breaking News Today 1 May LIVE Updates: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में 30 अप्रैल की शाम बरगी बांध जलाशय में एक टूरिस्ट क्रूज बोट पलट गई. इस हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई. 19 लोगों को बचा लिया गया और कम से कम 15 लोग अभी भी लापता हैं.

यह हादसा गुरुवार शाम को बांध के तटबंध से लगभग 300 मीटर की दूरी पर हुआ. उस समय मध्य प्रदेश पर्यटन की एक क्रूज बोट, जिसमें लगभग 40 से 45 यात्री सवार थे, अचानक आए तूफान और तेज हवाओं के कारण पलट गई.

बरगी के नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) अंजुल मिश्रा ने बताया कि मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह डूब गई. हादसे की सूचना मिलते ही राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियों के नेतृत्व में बचाव अभियान शुरू कर दिया गया. अंधेरे और रुक-रुककर हो रही बारिश से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद, बचाव दलों ने शक्तिशाली सर्चलाइट्स का इस्तेमाल करते हुए तलाशी अभियान जारी रखा.

एसडीआरएफ के जवानों ने डूबे हुए क्रूज जहाज के बाहरी हिस्से को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया और एक यात्री को बचाया जो लगभग तीन घंटे से अंदर फंसा हुआ था. डूबे हुए जहाज को अब रस्सियों से सुरक्षित कर लिया गया है और उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं. अधिकारियों ने बताया कि बचाव अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है. टीमें लापता यात्रियों का पता लगाने के लिए पानी के अंदर और सतह पर मिलकर तलाशी अभियान चला रही हैं.

ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर कोलकाता में हंगामा

पश्चिम बंगाल में चुनाव समाप्त होने के बाद अब स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर हंगामा हो रहा है. इसे लेकर चुनाव अधिकारियों ने विस्तृत बयान जारी किया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वहां केवल पोस्टल बैलेट की छंटनी की प्रक्रिया तय नियमों के तहत की जा रही थी, जिसे गलत तरीके से ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम खोलने के रूप में पेश किया गया. बेलियाघाटा विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संदर्भ में बयान जारी कर कहा कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र परिसर में कुल 7 विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम हैं और सभी को मतदान समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों, उनके चुनाव एजेंटों और जनरल ऑब्जर्वर की मौजूदगी में विधिवत बंद और सील किया गया था.

रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि इसी परिसर में एक अलग स्ट्रॉन्ग रूम पोस्टल बैलेट के लिए भी है, जहां अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के पोस्टल बैलेट और ईटीबीपीएस मतपत्र रखे गए हैं. गुरुवार शाम 4 बजे से इसी पोस्टल बैलेट की छंटनी की प्रक्रिया शुरू की गई थी.

इराक के अगले प्रधानमंत्री होंगे अली अल-जैदी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अली अल-जैदी को इराक के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए जाने पर बधाई दी है. व्हाइट हाउस के आधिकारिक एक्स हैंडल रैपिड रिस्पॉन्स 47 ने राष्ट्रपति ट्रंप का ट्रुथ सोशल पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा है, “अली अल-जैदी को इराक के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए जाने पर हार्दिक बधाई! हम उनके प्रयासों की सफलता की कामना करते हैं, क्योंकि वे आतंकवाद से मुक्त एक नई सरकार का गठन करेंगे जो इराक के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित कर सकेगी.”

राष्ट्रपति निजार अमेदे ने सबसे बड़े संसदीय गुट के उम्मीदवार अली अल-जैदी को नई सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा है. यह घोषणा समन्वय ढांचे के जैदी को अपना उम्मीदवार घोषित करने के कुछ ही समय बाद हुई, जो ईरान से विभिन्न संबंधों वाले शिया गुटों का एक गठबंधन है और जिसने पहले मलिकी को नामित किया था.

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(इनपुट- IANS)

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