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Breaking News Today 11 June 2026: अमेरिका ने ईरान पर शुरू किए हमले, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद, आज से फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत

Breaking News Today 11 June 2026: ईरान और अमेरिका में एक बार फिर संघर्ष तेज हो गया है. अमेरिका ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला कर रहा है. इस बीच अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा में आज से फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है.

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Breaking News Today 11 June 2026 @प्रतीकात्मक तस्वीर

Today’s Breaking News Live Updates: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर बुधवार को हमला बोला था इसके बाद अमेरिका ने उस पर हमले शुरू कर दिए हैं. अमेरिकी सेना उसके कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना रही है. इसके बाद ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है.

उधर दुनिया में आज 23वें फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है. अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा फुटबॉल के इस महाकुंभ की मेजबानी कर रहे हैं, जहां दुनिया की 48 टीमें हिस्सा लेने पहुंची हैं. टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा.

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