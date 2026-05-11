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Breaking News Today 11 May LIVE: जबलपुर बरगी बांध हादसे की न्यायिक जांच होगी, मध्य प्रदेश सरकार ने दिए आदेश

Breaking News Today 11 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: मध्यप्रदेश सरकार ने जबलपुर के बरगी बांध हादसे के न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है.

(Breaking News Today)

Breaking News Today 11 May LIVE Updates: मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर के बरगी बांध पर हुए दुखद क्रूज हादसे की न्यायिक जांच के आधिकारिक आदेश दे दिए हैं. इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई थी. इस जांच का नेतृत्व करने के लिए, राज्य प्रशासन ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है. आयोग को गहन जांच करने का कार्य सौंपा गया है और उससे तीन महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है.

अतिरिक्त सचिव दिनेश कुमार मौर्य के अधिकार के तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग को दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस आयोग की जांच का एक प्रमुख हिस्सा उन व्यक्तियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है जिनकी लापरवाही के कारण यह आपदा आई हो सकती है. इसके अलावा, आयोग घटना के दौरान और उसके तुरंत बाद चलाए गए बचाव और राहत कार्यों की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगा. बरगी बांध त्रासदी के विशिष्ट विवरणों के अलावा, राज्य सरकार ने आयोग को मध्य प्रदेश में वर्तमान में संचालित सभी नौकाओं, क्रूज और जल क्रीड़ा गतिविधियों का व्यापक ऑडिट करने का अधिकार दिया है.

बंगाल में भाजपा की जीत के बाद ‘मछली उत्सव’

पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत और नई सरकार के गठन के बाद रविवार को कोलकाता में भव्य ‘मछली उत्सव’ का आयोजन किया गया. प्रदेश सरकार में मंत्री दिलीप घोष सिंगाही पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ओबीसी मोर्चा द्वारा बंगाल में ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में आयोजित मछली उत्सव में शिरकत की.

इस दौरान दिलीप घोष ने मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्‍यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा. उनके साथ भाजपा विधायक तापस राय भी मौजूद थे. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, मछली व्यापारी, मत्स्य पालन से जुड़े कारोबारी और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए.

दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल के बारे में बहुत झूठ फैलाया कि भाजपा आ गई तो मछली भात को बंद कर देगी. मछली पर बैन लगा देगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा. बंगाल की मछली अस्मिता का सवाल है और हम लोग आज यहां पर मछली उत्सव में आए हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल में मछली कारोबार को पीछे कर दिया है. अब हमारी सरकार आई है तो भाजपा बंगाल में मछली पालन को और ज्यादा तवज्जो देगी.

(इनपुट- IANS)

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