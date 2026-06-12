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Breaking News Today 12 June 2026: दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट- हल्की बारिश के बाद ठंडी हवाएं, मीनाक्षी नटराजन के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Breaking News Today 12 June 2026: दिल्ली-NCR में सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है. यहां बीती रात से ही बादल छा रहे थे और अंधेरी चलने लगी थी. कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई.

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शुक्रवार 12 जून 2026 की सभी ब्रेकिंग न्यूज

Today’s Breaking News: दिल्ली में पड़ रही गर्मी के बीच तेज हवाओं और हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली है. पारा भी नीचे गिरा है, जो सामान्य से 7-8 डिग्री कम है. आज भी बादल छाए रहेंगे और घरों के अंदर नमी का स्तर 85 फीसदी तक रहेगा, जिससे चारदीवारी में गर्मी होगी.

आज सुबह भी आंधी और हल्की बारिश का अनुमान है लेकिन इसके बाद बादल और सूरज दिन भर आंख-मिचोली खेलेंगे. उधर मध्य प्रदेश में राज्य सभा चुनावों की प्रक्रिया में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन खारिज करने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा.

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