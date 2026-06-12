  • Hindi
  • India Hindi
  • Breaking India News Live Today 12 June Pm Narendra Modi Delhi Weather Monsoon In India Rain Iran War Hormuz Latest Hindi News
LIVE

Breaking News Today 12 June 2026: दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट- हल्की बारिश के बाद ठंडी हवाएं, मीनाक्षी नटराजन के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Breaking News Today 12 June 2026: दिल्ली-NCR में सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है. यहां बीती रात से ही बादल छा रहे थे और अंधेरी चलने लगी थी. कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 12, 2026 7:02 AM IST
Breaking News
शुक्रवार 12 जून 2026 की सभी ब्रेकिंग न्यूज

Today’s Breaking News: दिल्ली में पड़ रही गर्मी के बीच तेज हवाओं और हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली है. पारा भी नीचे गिरा है, जो सामान्य से 7-8 डिग्री कम है. आज भी बादल छाए रहेंगे और घरों के अंदर नमी का स्तर 85 फीसदी तक रहेगा, जिससे चारदीवारी में गर्मी होगी.

आज सुबह भी आंधी और हल्की बारिश का अनुमान है लेकिन इसके बाद बादल और सूरज दिन भर आंख-मिचोली खेलेंगे. उधर मध्य प्रदेश में राज्य सभा चुनावों की प्रक्रिया में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन खारिज करने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा.

और पढ़ें: Breaking News Today 11 June 2026: दिल्ली-एनसीआर में आंधी के साथ हुई बारिश

इसके अलावा देश, दुनिया, खेल, बिजनेस और मनोरंजन जगत में दिन भर हुई हर हलचल को अब आप एक ही क्लिक में पढ़ सकते हैं. India.com के साथ बने रहें और समय-समय पर पेज को रिफ्रेश करते रहें. जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे आपको पूरे दिन की सभी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती जाएंगी.

Follow updates here:

  • Jun 12, 2026 7:02 AM IST
    Today’s Breaking News Live Updates: मीनाक्षी नटराजन का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्होंने अपने खिलाफ पेंडिंग केस की की जानकारी छिपाई थी, जबकि हकीकत यह है कि उस मामले में कोर्ट ने सिर्फ निजी शिकायत पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A के तहत केवल उन्हीं आपराधिक मामलों की जानकारी देना जरूरी है, जिनमें कोर्ट संज्ञान ले चुका हो।इस केस में ऐसा कुछ नहीं था.
  • Jun 12, 2026 6:58 AM IST
    Today’s Breaking News Live Updates: मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार रहीं मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. नटराजन ने निर्वाचन अधिकारी की ओर से नामांकन खारिज किए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
  • Jun 12, 2026 6:56 AM IST

    Today’s Breaking News Live Updates: नमस्कार! शुक्रवार 12 जून को हो रही सभी बड़ी घटनाओं की जानकारी के लिए बनी इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. यहां जुड़े रहिए हमारे साथ…

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.