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Breaking News Today 12 May LIVE: असम में आज सीएम पद की शपथ लेंगे हिमंता विस्वा सरमा, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद

Breaking News Today 12 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: असम में आज हिमंता विस्वा सरमा दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे. उधर, डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान-अमेरिका शांति समझौता कभी भी टूट सकता है.

Published date india.com Published: May 12, 2026 6:57 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
Breaking News Today 12 May LIVE: असम में आज सीएम पद की शपथ लेंगे हिमंता विस्वा सरमा, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद
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Breaking News Today 12 May LIVE Updates: असम विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है. प्रचंड बहुमत के साथ हिमंता विस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे. एनडीए ने असम विधानसभा चुनाव 2026 में 126 में से 102 सीटों पर कब्जा किया है, जिसमें से भाजपा ने अकेले 82 सीटें जीती हैं.

इसके अलावा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

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    Breaking News Today LIVE in Hindi: असम के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित हिमंता बिस्वा सरमा ने चार विधायकों के नामों की घोषणा की, जो मंगलवार को उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे. सरमा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, असम गण परिषद (एजीपी) के अध्यक्ष अतुल बोरा, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) के नेता चरण बोरो और वरिष्ठ भाजपा नेता अजंता नियोग नए मंत्रिपरिषद में मंत्री पद की शपथ लेंगे.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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