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Breaking News Today 12 May LIVE: असम में आज सीएम पद की शपथ लेंगे हिमंता विस्वा सरमा, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद

Breaking News Today 12 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: असम में आज हिमंता विस्वा सरमा दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे. उधर, डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान-अमेरिका शांति समझौता कभी भी टूट सकता है.

file photo

Breaking News Today 12 May LIVE Updates: असम विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है. प्रचंड बहुमत के साथ हिमंता विस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे. एनडीए ने असम विधानसभा चुनाव 2026 में 126 में से 102 सीटों पर कब्जा किया है, जिसमें से भाजपा ने अकेले 82 सीटें जीती हैं.

इसके अलावा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

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