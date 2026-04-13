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Breaking News Today 13 April LIVE: आशा भोसले का राजकीय सम्मान के साथ आज किया जाएगा अंतिम संस्कार

Breaking News Today 13 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: आशा भोसले का पार्थिव शरीर सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक कासा ग्रांडे को-ऑप हाउसिंग सोसाइटी, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा.

Published date india.com Published: April 13, 2026 7:16 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Breaking News Today 13 April LIVE: आशा भोसले का राजकीय सम्मान के साथ आज किया जाएगा अंतिम संस्कार

Breaking News Today 13 April LIVE Updates: पद्म विभूषण और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित वयोवृद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले का रविवार को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में निधन हो गया. उनका पार्थिव शरीर 13 अप्रैल, 2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक कासा ग्रांडे को-ऑप हाउसिंग सोसाइटी, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. इस दौरान लोग अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि उनका 4:00 बजे शिवाजी पार्क श्मशान भूमि में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.

शांति वार्ता फेल होने से भड़के ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में ईरान से बातचीत फेल रहने के बाद नई धमकी दी है. उन्होंने होर्मुज और न्युक्लियर मुद्दे पर असहमति को स्वीकारते हुए दावा किया कि अब अमेरिका होर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों को ब्लॉक करने से परहेज नहीं करेगा. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी होर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को ‘ब्लॉक’ (रोकने) करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी. ट्रंप के अनुसार, ईरान ‘जबरदस्ती वसूली’ कर रहा है और अमेरिका कभी भी इस तरह की जबरदस्ती को स्वीकार नहीं करेगा.

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Live Updates

  • Apr 13, 2026 7:18 AM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: आशा भोसले का पार्थिव 13 अप्रैल, 2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक मुंबई में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. 4:00 बजे शिवाजी पार्क श्मशान भूमि में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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