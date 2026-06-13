Breaking News Today 13 June 2026: PoK में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन 16 की मौत, US-ईरान में डील की उम्मीद

Today’s Breaking News: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. यहां पाकिस्तान ने 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है. स्थानीय लोग इन चुनावों का विरोध कर रहे हैं. ये लोग इलाके में बढ़ती महंगाई, चुनाव से जुड़े विवादित इंतजाम और सिस्टम पर इस्लामाबाद की दखल और शासन-व्यवस्था संभालने के खिलाफ हैं. इन मुद्दों से बढ़ती नाराजगी ने मिलकर हालात को अस्थिर बना दिया है. इन विरोध-प्रदर्शनों में पुलिस और सेना के साथ हुए संघर्ष में 16 लोगों की मौत हो गई.
दूसरी ओर पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में एक बार फिर डील फाइनल होने के संकेत मिले हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका-ईरान के बीच समझौते का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है. दोनों देश समझौतों की शर्तों पर सहमत हैं.
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