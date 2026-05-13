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Breaking News Today 13 May LIVE: मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक बेटे प्रतीक यादव का निधन

Breaking News Today 13 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने एक्शन लेते हुए आरोपी शुभम को गिरफ्तार किया है. उसे सीबीआई की टीम दिल्ली लेकर आ रही है.

File Photo

Breaking News Today 13 May LIVE Updates: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी कर ली है. नासिक निवासी डॉ शुभम खैरनार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे दिल्ली लाया जा रहा है. उधर, पुडुचेरी में आज एन रंगासामी पांचवी बार सीएम पद की शपथ लेंगे. भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन इस कार्यक्रम में मोजूद रहेंगे.

ईरान में भूकंप

ईरान की राजधानी तेहरान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए है. ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई. भूकंप जमीन से करीब 10 किमी की गहराई में आया था.

उत्तर प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम का आदेश

यूपी की सीएम योगी सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कई बड़ी घोषणाएं हैं. मंत्रियों से काफिले में कटौती, दो दिन वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है. साथ ही वर्जुअल मीटिंग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात कही गई है.

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