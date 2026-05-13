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Breaking News Today 13 May LIVE: मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक बेटे प्रतीक यादव का निधन

Breaking News Today 13 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने एक्शन लेते हुए आरोपी शुभम को गिरफ्तार किया है. उसे सीबीआई की टीम दिल्ली लेकर आ रही है.

Published date india.com Updated: May 13, 2026 7:45 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
Breaking News Today 13 May LIVE: मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक बेटे प्रतीक यादव का निधन
File Photo

Breaking News Today 13 May LIVE Updates: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी कर ली है. नासिक निवासी डॉ शुभम खैरनार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे दिल्ली लाया जा रहा है. उधर, पुडुचेरी में आज एन रंगासामी पांचवी बार सीएम पद की शपथ लेंगे. भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन इस कार्यक्रम में मोजूद रहेंगे.

ईरान में भूकंप

ईरान की राजधानी तेहरान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए है. ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई. भूकंप जमीन से करीब 10 किमी की गहराई में आया था.

उत्तर प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम का आदेश

यूपी की सीएम योगी सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कई बड़ी घोषणाएं हैं. मंत्रियों से काफिले में कटौती, दो दिन वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है. साथ ही वर्जुअल मीटिंग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात कही गई है.

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Live Updates

  • May 13, 2026 7:39 AM IST

  • May 13, 2026 7:38 AM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi:- यूपी के पू्र्व सीएम दिवंगत मुलायम सिंह के छोटे बेटे और भाजपा नेता अर्पणा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है. वह 38 साल के थे. लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनका निधन हुआ है.

  • May 13, 2026 6:40 AM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi:- वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कीमती धातुओं और उनसे जुड़ी चीज़ों (findings) के लिए सीमा शुल्क दरों को अपडेट किया है. ये दरें आज (13 मई) से प्रभावी हैं. सोने और चांदी से जुड़ी चीज़ों पर 5% शुल्क लगेगा, जबकि प्लैटिनम से जुड़ी चीज़ों पर यह दर 5.4% होगी. कीमती धातुओं से बने इस्तेमाल हो चुके कैटेलिस्ट (spent catalyst) पर 4.35% शुल्क निर्धारित किया गया है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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