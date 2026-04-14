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Breaking News Today 14 April: होर्मुज संकट पर बढ़ी हलचल! रूस ने अमेरिकी नीतियों पर उठाए सवाल, चीन में होगी अहम बातचीत

Breaking News Today 14 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत विफल होने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है. इस बीच कच्चे तेल की कीमतें भी फिर से बढ़ गई हैं.

Published date india.com Published: April 14, 2026 6:41 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Breaking News Today 14 April: होर्मुज संकट पर बढ़ी हलचल! रूस ने अमेरिकी नीतियों पर उठाए सवाल, चीन में होगी अहम बातचीत

Breaking News Today 14 April: होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ता संकट, अमेरिका-ईरान के पहले से कमजोर रिश्तों में एक भयानक मोड़ है. ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की सख्त नौसैनिक नाकेबंदी शुरू हो गई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान समझौते के लिए बेताब है और कुछ पक्षों ने बातचीत के लिए संपर्क भी किया है. हालांकि, ट्रंप ने चेतावनी दी कि नाकेबंदी क्षेत्र के पास आने वाले किसी भी ईरानी ‘फास्ट अटैक क्राफ्ट’ को नष्ट कर दिया जाएगा.

यह कार्रवाई पाकिस्तान में बेनतीजा रही बातचीत के बाद की गई है, जहां दोनों पक्षों ने विफलता के लिए एक-दूसरे को कोसा. अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम न छोड़ने को मुद्दा बनाया, जबकि तेहरान ने वॉशिंगटन पर अनुचित मांगें थोपने और लक्ष्य बदलने का आरोप लगाकर अविश्वास जताया. ईरान ने इस नाकेबंदी को अवैध बताते हुए खारिज कर दिया है और स्पष्ट किया है कि वह धमकियों के सामने नहीं झुकेगा.

कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग

फिलहाल स्थिति विस्फोटक है. ईरानी सेना को फुल कॉम्बैट रेडी मोड पर रखा गया है. इसके वैश्विक असर से कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल पार कर गई हैं. ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपीय संघ व्यापारिक मार्ग बहाल करने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन लेबनान में इजरायल-हिज़्बुल्लाह संघर्ष ने कूटनीति को पेचीदा बना दिया है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, कूटनीतिक रास्ते तनावपूर्ण मगर खुले हैं.

नोएडा में भारी बवाल

दूसरी ओर, नोएडा के फेज-2 में सोमवार सुबह वेतन विवाद को लेकर श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था. एक निजी कंपनी के कर्मचारी सैलरी बढ़ाने की मांग पर जमा हुए थे, लेकिन पुलिस से झड़प के बाद स्थिति बिगड़ गई. प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. इस मामले में अब तक 60 गिरफ्तारियां हुई हैं.

इसी बीच, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम विभाग को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि हर श्रमिक को उचित मानदेय, सुरक्षित माहौल और मूलभूत सुविधाएं मिलना अनिवार्य है.

Live Updates

  • Apr 14, 2026 7:16 AM IST

    दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में कथित तौर पर 19 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस जांच जारी है.

  • Apr 14, 2026 6:47 AM IST

    नाटो सहयोगियों ने स्पष्ट किया कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज नाकेबंदी योजना का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि संघर्ष समाप्त होने के बाद ही अपनी भूमिका निभाएंगे.

  • Apr 14, 2026 6:46 AM IST

    नोएडा से ग्रेटर नोएडा (फिल्म सिटी): ट्रैफिक ज्यादा होने पर सैक्टर 14A फ्लाई ओवर से वाहनों को सेक्टर-15 गोलचक्कर की ओर भेजा जाएगा.

  • Apr 14, 2026 6:46 AM IST
    ग्रेटर नोएडा से नोएडा (एक्सप्रेस-वे): महामाया फ्लाई ओवर पर दबाव बढ़ता है, तो ट्रैफिक को सैक्टर-37 की ओर मोड़ा जाएगा. आप अट्टापीर, रजनीगंधा चौक और सैक्टर 15 गोलचक्कर होकर जा सकेंगे.
  • Apr 14, 2026 6:45 AM IST
    डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर पर मंगलवार यानी आज दिल्ली और नोएडा दोनों ही जगहों पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होना है. इसके चलते दोनों शहरों में सुबह से शाम तक भारी ट्रैफिक जाम की आशंका है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और गौतमबुद्धनगर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है.
  • Apr 14, 2026 6:43 AM IST

    व्हाइट हाउस ने ट्वीट किया, “राष्ट्रपति ट्रंप के रहते ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलेगा.”

  • Apr 14, 2026 6:43 AM IST

    रूस के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, “13 अप्रैल को, रूस के विदेश मंत्री एस.वी. लावरोव ने ईरान के विदेश मंत्री ए. अराघची से फ़ोन पर बात की. रूसी विदेश मंत्रालय के हेड ने टकराव को दोबारा होने से रोकने की अहमियत पर ज़ोर दिया और एक बार फिर इस संकट को सुलझाने में मदद करने के लिए रूस की पक्की तैयारी की बात पक्की की.”

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Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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