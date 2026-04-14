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Breaking News Today 14 April: होर्मुज संकट पर बढ़ी हलचल! रूस ने अमेरिकी नीतियों पर उठाए सवाल, चीन में होगी अहम बातचीत

Breaking News Today 14 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत विफल होने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है. इस बीच कच्चे तेल की कीमतें भी फिर से बढ़ गई हैं.

Breaking News Today 14 April: होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ता संकट, अमेरिका-ईरान के पहले से कमजोर रिश्तों में एक भयानक मोड़ है. ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की सख्त नौसैनिक नाकेबंदी शुरू हो गई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान समझौते के लिए बेताब है और कुछ पक्षों ने बातचीत के लिए संपर्क भी किया है. हालांकि, ट्रंप ने चेतावनी दी कि नाकेबंदी क्षेत्र के पास आने वाले किसी भी ईरानी ‘फास्ट अटैक क्राफ्ट’ को नष्ट कर दिया जाएगा.

यह कार्रवाई पाकिस्तान में बेनतीजा रही बातचीत के बाद की गई है, जहां दोनों पक्षों ने विफलता के लिए एक-दूसरे को कोसा. अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम न छोड़ने को मुद्दा बनाया, जबकि तेहरान ने वॉशिंगटन पर अनुचित मांगें थोपने और लक्ष्य बदलने का आरोप लगाकर अविश्वास जताया. ईरान ने इस नाकेबंदी को अवैध बताते हुए खारिज कर दिया है और स्पष्ट किया है कि वह धमकियों के सामने नहीं झुकेगा.

कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग

फिलहाल स्थिति विस्फोटक है. ईरानी सेना को फुल कॉम्बैट रेडी मोड पर रखा गया है. इसके वैश्विक असर से कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल पार कर गई हैं. ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपीय संघ व्यापारिक मार्ग बहाल करने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन लेबनान में इजरायल-हिज़्बुल्लाह संघर्ष ने कूटनीति को पेचीदा बना दिया है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, कूटनीतिक रास्ते तनावपूर्ण मगर खुले हैं.

नोएडा में भारी बवाल

दूसरी ओर, नोएडा के फेज-2 में सोमवार सुबह वेतन विवाद को लेकर श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था. एक निजी कंपनी के कर्मचारी सैलरी बढ़ाने की मांग पर जमा हुए थे, लेकिन पुलिस से झड़प के बाद स्थिति बिगड़ गई. प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. इस मामले में अब तक 60 गिरफ्तारियां हुई हैं.

इसी बीच, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम विभाग को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि हर श्रमिक को उचित मानदेय, सुरक्षित माहौल और मूलभूत सुविधाएं मिलना अनिवार्य है.

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