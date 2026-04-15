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Breaking News Today 15 April: बिहार में नई सरकार का गठन आज, सम्राट चौधरी के साथ JDU के दो डिप्टी लेंगे शपथ

Breaking News Today 15 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: ईरान-अमेरिका के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता के संकेत मिले हैं. वहीं, पीएम मोदी और ट्रंप ने फोन पर चर्चा की.

Published date india.com Updated: April 15, 2026 6:43 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Breaking News Today 15 April: बिहार में नई सरकार का गठन आज, सम्राट चौधरी के साथ JDU के दो डिप्टी लेंगे शपथ

Breaking News Today 15 April: ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता बेनतीजा रहने के बाद अब दूसरे दौर की बातचीत के संकेत हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले दो दिन में इस्लामाबाद में फिर चर्चा हो सकती है. भीषण संघर्ष के बाद दोनों देशों ने दो हफ्ते के सीजफायर का ऐलान किया था, लेकिन शर्तों पर सहमति न बनने के कारण आरोप-प्रत्यारोप और वार-पलटवार का दौर जारी है.

मिडल ईस्ट तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (14 अप्रैल 2026) को डोनाल्ड ट्रंप से करीब 40 मिनट बात की. पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर बताया कि ट्रंप ने उन्हें पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा के लिए कॉल किया था.

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई. साथ ही, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित व खुला रखने पर जोर दिया.

वहीं, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने दो दशक पुराने शासन पर विराम लगा दिया है. उन्होंने राज्यपाल सैयद अता हसनैन को इस्तीफा सौंपा, अब वह राज्यसभा सदस्य के रूप में दिल्ली में रहेंगे. इस बीच, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.

यह राज्य के इतिहास में पहली बार होगा जब बीजेपी का मुख्यमंत्री शासन करेगा. ओबीसी चेहरा रहे सम्राट चौधरी आज (15 अप्रैल) सुबह 11 बजे लोकभवन में शपथ लेंगे. जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम बनेंगे. शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

Live Updates

  • Apr 15, 2026 6:43 AM IST

    कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली राहत के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. असम सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली थी. असम पुलिस ने मुख्यमंत्री हिमांता सरमा और उनकी पत्नी को लेकर विदेश में संपत्ति और तीन पासपोर्ट रखने के पवन खेड़ा के लगाए आरोपों के मद्देनजर एफआईआर दर्ज की है. तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम राहत देते हुए कहा था कि एक हफ्ते के अंदर वे संबंधित अदालत में जाकर नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन असम पुलिस का कहना कि यह मामला असम में दर्ज हुआ है, इसलिए तेलंगाना हाई कोर्ट के पास इसे सुनने का अधिकार नहीं था.

  • Apr 15, 2026 6:43 AM IST

    अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण आज, 15 अप्रैल 2026 से शुरू होगा.

  • Apr 15, 2026 6:42 AM IST
    आज INDIA BLOC की बैठक होगी. दोपहर 3 बजे बैठक होगी. कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई है. बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर विपक्षी दलों की रणनीति पर चर्चा होगी.
  • Apr 15, 2026 6:41 AM IST

    सम्राट चौधरी बिहार में BJP के पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं. नई NDA सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह करीब 11 बजे लोक भवन में होगा.

  • Apr 15, 2026 6:41 AM IST

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक का दौरा करेंगे. सुबह लगभग 11 बजे, प्रधानमंत्री मांड्या जिले के श्री क्षेत्र आदिचुनचनगिरी में ‘श्री गुरु भैरवैय मंदिर’ का उद्घाटन करेंगे. इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

  • Apr 15, 2026 6:40 AM IST
    अमेरिका और ईरान के बीच एक सप्ताह के सीजफायर और इस्लामाबाद वार्ता बेनतीजा रहने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, ‘ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच निश्चित रूप से बहुत अविश्वास है. आप इस समस्या को रातोंरात हल नहीं कर सकते.’

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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