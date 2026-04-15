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Breaking News Today 15 April: बिहार में नई सरकार का गठन आज, सम्राट चौधरी के साथ JDU के दो डिप्टी लेंगे शपथ
Breaking News Today 15 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: ईरान-अमेरिका के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता के संकेत मिले हैं. वहीं, पीएम मोदी और ट्रंप ने फोन पर चर्चा की.
Breaking News Today 15 April: ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता बेनतीजा रहने के बाद अब दूसरे दौर की बातचीत के संकेत हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले दो दिन में इस्लामाबाद में फिर चर्चा हो सकती है. भीषण संघर्ष के बाद दोनों देशों ने दो हफ्ते के सीजफायर का ऐलान किया था, लेकिन शर्तों पर सहमति न बनने के कारण आरोप-प्रत्यारोप और वार-पलटवार का दौर जारी है.
मिडल ईस्ट तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (14 अप्रैल 2026) को डोनाल्ड ट्रंप से करीब 40 मिनट बात की. पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर बताया कि ट्रंप ने उन्हें पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा के लिए कॉल किया था.
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई. साथ ही, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित व खुला रखने पर जोर दिया.
वहीं, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने दो दशक पुराने शासन पर विराम लगा दिया है. उन्होंने राज्यपाल सैयद अता हसनैन को इस्तीफा सौंपा, अब वह राज्यसभा सदस्य के रूप में दिल्ली में रहेंगे. इस बीच, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.
यह राज्य के इतिहास में पहली बार होगा जब बीजेपी का मुख्यमंत्री शासन करेगा. ओबीसी चेहरा रहे सम्राट चौधरी आज (15 अप्रैल) सुबह 11 बजे लोकभवन में शपथ लेंगे. जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम बनेंगे. शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
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