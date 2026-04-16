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Breaking News Today 16 April LIVE: अब यहां से गुजरेंगे तेल और गैस के जहाज! ईरान ने होर्मुज में अमेरिका को दिया नया ऑफर

Breaking News Today 16 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिका के साथ बातचीत में रखे गए प्रस्तावों के तहत, ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के ओमान वाले हिस्से से जहाजों को बिना किसी हमले के खतरे के आजादी से गुजरने की अनुमति दे सकता है.

Breaking News Today 16 April LIVE Updates: ईरान ने प्रस्ताव दिया है कि फारस की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज होर्मुज के ओमान वाले हिस्से से बिना किसी हमले के सुरक्षित निकल सकते हैं. रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिका के साथ बातचीत में रखे गए प्रस्तावों के तहत, ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के ओमान वाले हिस्से से जहाजों को बिना किसी हमले के खतरे के आजादी से गुजरने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है.

बता दें कि 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से सैकड़ों टैंकर और अन्य जहाज, साथ ही लगभग 20,000 नाविक खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं. युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई में अब तक की सबसे बड़ी रुकावट भी आई है. इस जलमार्ग से दुनिया के लगभग 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) का व्यापार होता है.

नाकेबंदी पर आया अमेरिका का बयान

व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा है कि ईरान से जुड़े समुद्री प्रतिबंध ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर लागू होगा. व्हाइट हाउस ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने सीजफायर की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है. ईरान की नाकेबंदी पर व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा है कि अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी ईरानी बंदरगाह इसमें शामिल हैं. कैरोलिन लीविट ने कहा कि इस क्षेत्र में हमारी अमेरिकी सेनाएं उन जहाजों के लिए नेविगेशन की स्वतंत्रता का समर्थन कर रही हैं, जो होर्मुज स्‍ट्रेट से गुजरते हुए गैर-ईरानी बंदरगाहों तक आ-जा रहे हैं.

केंद्र ने कहा- भारत में एलपीजी आपूर्ति सामान्य

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति पर बड़ा अपडेट देते हुए कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की सप्लाई को सुचारु बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में बताया कि अब तक 34,200 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने मायपीएनजीडी.इन पोर्टल के जरिए अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किए हैं, जिससे वैकल्पिक ईंधन की ओर झुकाव बढ़ा है.

सरकार के मुताबिक, वर्तमान भू-राजनीतिक हालात के बावजूद घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी (ट्रांसपोर्ट) की 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और जरूरी उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है. प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो के छोटे सिलेंडरों की सप्लाई भी बढ़ाई गई है. इसके अलावा, रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाने, बुकिंग अंतराल बढ़ाने और वैकल्पिक ईंधन जैसे केरोसिन और कोयले की उपलब्धता बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए गए हैं.

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