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Breaking News Today 16 June : अमेरिकी वायु सेना का B-52 बॉम्बर क्रैश हादसे में 8 की मौत, आज G7 सम्मेलन में भाग लेंगे PM मोदी

Breaking News Today 16 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिका वायु सेना का सबसे शक्तिशाली बम वर्षक विमानों में एक B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया. इस में 8 क्रू मेंबर्स की मौत की खबर है.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 16, 2026, 7:34 AM IST
Breaking News
ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Breaking News Today 15 June Updates: अमेरिका के कैलिफोर्निया में अमेरिकी वायु सेना का B-52 बॉम्बर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. अमेरिकी सेना ने बताया कि इस हादसे में विमान में बैठे 8 क्रू मेंबर्स की जान चली गई. अमेरिकी सेना ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह विमान नियमित परीक्षण उड़ान पर था, जो स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह करीब 11.20 बजे टेक ऑफ के तुरंत बाद ही संतुलन खोकर नीचे गिरा और उसमें आग लग गई.

उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर गए हुए हैं. सोमवार को स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में उनका शानदार स्वागत किया गया. स्लोवाकिया के गठन के बाद इस देश की यात्रा करने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं. इस दौरे पर आज पीएम मोदी स्लोवाकिया के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.

और पढ़ें: Breaking News Today 15 June : इजरायल ने US-ईरान पीस डील को किया खारिज, कहा- हम अमेरिका के गुलाम नहीं

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  • Jun 16, 2026 7:22 AM IST

    Today’s Breaking News Live Updates: मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के मैनेजमेंट को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. मंदिर के सेवायतों की ओर से दायर याचिका में मंदिर के प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के कुछ फैसलों को चुनौती दी गई है. इसमे मंदिर के दर्शन का वक्त बढ़ाया जाना, देहरी पूजा को रोका जाना शामिल है. पिछली सुनवाई ने सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से वृंदावन में मंदिर के आसपास के पूरे इलाके के विकास के लिए एक विस्तृत डेवलपमेंट प्लान भी तैयार करने को भी कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और मंदिर कमेटी से कहा है कि वे इन विकास कार्यों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश करें.

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    Today’s Breaking News Live Updates: NCR प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो हरियाणा के करनाल, पानीपत, जींद, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जैसे जिलों/क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा NCR से बाहर हो सकता है, जिससे उद्यमियों और स्थानीय लोगों को कड़े प्रदूषण नियमों से राहत मिलेगी.

  • Jun 16, 2026 7:18 AM IST

    Today’s Breaking News Live Updates: NCR प्लानिंग बोर्ड (NCRPB) की आज अहम बैठक होगी, जिसमें शामिल राज्य हिस्सा लेंगे. इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे. हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि NCR का दायरा दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर की परिधि तक सीमित किया जाए.

  • Jun 16, 2026 7:15 AM IST

    Today’s Breaking News Live Updates: फ्रांस के इवियान शहर में दो दिवसीय G7 देशों का शिखर सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं.

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    Today’s Breaking News Live Updates: कैलिफोर्निया में अमेरिकी वायु सेना का B-52 स्ट्रैटोफोरट्रीस बॉम्बर विमान क्रैश हो गया, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई. ये सभी क्रू मेंबर्स थे. सेना के एडवर्ड एयरफोर्स बेस पर यह विमान अपनी नियमित परीक्षण उड़ान पर था, जहां सोमवार को टेक ऑफ के बाद ही इसका संतुलन बिगड़ गया और यह गिरकर क्रैश हो गया.

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    Today’s Breaking News Live Updates: नमस्कार! मंगलवार 16 जून को हो रही सभी बड़ी घटनाओं की जानकारी के लिए बनी इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. यहां आपको मिलेंगे देश और दुनिया के सभी बड़े अपडेट्स, जुड़े रहिए हमारे साथ…

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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