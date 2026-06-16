Breaking News Today 16 June : अमेरिकी वायु सेना का B-52 बॉम्बर क्रैश हादसे में 8 की मौत, आज G7 सम्मेलन में भाग लेंगे PM मोदी

Breaking News Today 15 June Updates: अमेरिका के कैलिफोर्निया में अमेरिकी वायु सेना का B-52 बॉम्बर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. अमेरिकी सेना ने बताया कि इस हादसे में विमान में बैठे 8 क्रू मेंबर्स की जान चली गई. अमेरिकी सेना ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह विमान नियमित परीक्षण उड़ान पर था, जो स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह करीब 11.20 बजे टेक ऑफ के तुरंत बाद ही संतुलन खोकर नीचे गिरा और उसमें आग लग गई.
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर गए हुए हैं. सोमवार को स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में उनका शानदार स्वागत किया गया. स्लोवाकिया के गठन के बाद इस देश की यात्रा करने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं. इस दौरे पर आज पीएम मोदी स्लोवाकिया के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.
इसके अलावा आप यहां देश, दुनिया, खेल, बिजनेस और मनोरंजन जगत में दिन भर हुई हलचल को अब आप एक ही क्लिक में पढ़ सकते हैं. India.com के साथ बने रहें और समय समय पर पेज को रिफ्रेश करते रहें. जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे आपको पूरे दिन की सभी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती जाएंगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें