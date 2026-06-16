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Breaking News Today 16 June : अमेरिकी वायु सेना का B-52 बॉम्बर क्रैश हादसे में 8 की मौत, आज G7 सम्मेलन में भाग लेंगे PM मोदी

Breaking News Today 16 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिका वायु सेना का सबसे शक्तिशाली बम वर्षक विमानों में एक B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया. इस में 8 क्रू मेंबर्स की मौत की खबर है.

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ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Breaking News Today 15 June Updates: अमेरिका के कैलिफोर्निया में अमेरिकी वायु सेना का B-52 बॉम्बर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. अमेरिकी सेना ने बताया कि इस हादसे में विमान में बैठे 8 क्रू मेंबर्स की जान चली गई. अमेरिकी सेना ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह विमान नियमित परीक्षण उड़ान पर था, जो स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह करीब 11.20 बजे टेक ऑफ के तुरंत बाद ही संतुलन खोकर नीचे गिरा और उसमें आग लग गई.

उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर गए हुए हैं. सोमवार को स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में उनका शानदार स्वागत किया गया. स्लोवाकिया के गठन के बाद इस देश की यात्रा करने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं. इस दौरे पर आज पीएम मोदी स्लोवाकिया के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.

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