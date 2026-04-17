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Breaking News Today 17 April LIVE: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया होर्मुज का मुद्दा, सुरक्षित आवागमन को तुरंत बहाल करने की अपील
Breaking News Today 17 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरीश पी ने होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित आवागमन को तुरंत बहाल करने की अपील की है.
Breaking News Today 17 April LIVE Updates: भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य में कमर्शियल शिपिंग को होने वाले खतरों पर गहरी चिंता जताई है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरीश पी ने होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित आवागमन को तुरंत बहाल करने की अपील की है.साथ ही पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच संयम बरतने और तनाव कम करने का भी आग्रह किया है.
संयुक्त राष्ट्र महासभा में “मध्य पूर्व की स्थिति” पर वीटो पहल के तहत हुई बहस में भारत का बयान देते हुए, हरीश पी ने इस बात पर जोर दिया कि समुद्री सुरक्षा भारत के ऊर्जा और आर्थिक हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, “भारत के लिए, उसकी ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से, एक खास चिंता का विषय होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होने वाली कमर्शियल शिपिंग से जुड़ा है. भारत ने इस बात पर खेद जताया है कि इस संघर्ष में कमर्शियल शिपिंग को सैन्य हमलों का निशाना बनाया गया.”
उन्होंने कहा, “28 फरवरी 2026 को ईरान और खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष शुरू होने के बाद से, भारत ने गहरी चिंता व्यक्त की है और सभी देशों से संयम बरतने, तनाव बढ़ाने से बचने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है. हमने सभी देशों से बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने, तनाव कम करने और मूल मुद्दों को गंभीरता से हल करने का आग्रह किया है. हमने सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की भी अपील की है.”
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