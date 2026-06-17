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Breaking News Today 17 June : G7 सम्मेलन में पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात, होर्मुज में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया

Breaking News Today 17 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: फ्रांस के एवियन में चल रहे G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई. इस बीच मोदी ने यहां होर्मुज में मारे गए भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया.

Written by: Arun Kumar
Published: June 17, 2026, 7:05 AM IST
Breaking News
ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Breaking News Today 17 June Updates: G7 सम्मेलन के लिए फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई.इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने होर्मुज स्ट्रेट में मारे गए भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया. सम्मेलन के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री ने कहा कई भारतीय नाविकों ने अपनी जान गंवाई है. वैश्विक समुद्री व्यापार के जरिए देशों को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है. जी7 में ट्रंप और मोदी आज द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे, जिसमें व्यापार, AI और वैश्विक सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी. ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका के साथ शुक्रवार के समझौतों के एग्रीमेंट की शुक्रवार से शुरुआत होगी.

इधर देश में पेपर लगातार हो रहे पेपर लीक और एग्जाम में अनियमितता के खिलाफ कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्र आंदोलन ‘छात्रों की गूंज’ की शुरुआत करेंगे. कांग्रेस इस आंदोलन को देश भर में लेकर जाएगी.

और पढ़ें: Breaking News Today 16 June : अमेरिका-ईरान के पीस डील पर 19 जून को होंगे साइन, मैक्रों ने यूरेनियम पर रखी शर्त

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Follow updates here:

  • Jun 17, 2026 7:24 AM IST

    Breaking News Today 17 June: G7 सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया, ऊर्जा साझेदारी, ट्रेड डील जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

  • Jun 17, 2026 7:16 AM IST
    Breaking News Today 17 June: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से कार्गो विमानों का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा.
  • Jun 17, 2026 7:13 AM IST

    Breaking News Today 17 June: फ्रांस में G7 सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता होगी. यह वार्ता भारतीय समयानुसार बुधवार की शाम 6.15 बजे होगी.

  • Jun 17, 2026 7:10 AM IST

    Breaking News Today 17 June: G7 वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मारे गए भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है. मोदी ने सम्मेलन के आउटरीच सेशन में यह बात रखी, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वहां मौजूद थे.

  • Jun 17, 2026 7:07 AM IST

    Breaking News Today 17 June: नमस्कार! बुधवार 17 जून को हो रही सभी बड़ी घटनाओं की जानकारी के लिए बनी इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. यहां आपको मिलेंगे देश और दुनिया के सभी बड़े अपडेट्स, जुड़े रहिए हमारे साथ…

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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