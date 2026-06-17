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Breaking News Today 17 June : G7 सम्मेलन में पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात, होर्मुज में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया

Breaking News Today 17 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: फ्रांस के एवियन में चल रहे G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई. इस बीच मोदी ने यहां होर्मुज में मारे गए भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया.

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ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Breaking News Today 17 June Updates: G7 सम्मेलन के लिए फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई.इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने होर्मुज स्ट्रेट में मारे गए भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया. सम्मेलन के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री ने कहा कई भारतीय नाविकों ने अपनी जान गंवाई है. वैश्विक समुद्री व्यापार के जरिए देशों को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है. जी7 में ट्रंप और मोदी आज द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे, जिसमें व्यापार, AI और वैश्विक सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी. ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका के साथ शुक्रवार के समझौतों के एग्रीमेंट की शुक्रवार से शुरुआत होगी.

इधर देश में पेपर लगातार हो रहे पेपर लीक और एग्जाम में अनियमितता के खिलाफ कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्र आंदोलन ‘छात्रों की गूंज’ की शुरुआत करेंगे. कांग्रेस इस आंदोलन को देश भर में लेकर जाएगी.

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