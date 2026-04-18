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Breaking News Today 18 April LIVE: नरम हुआ इजरायल, देश में लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया, आयोजन बिना किसी रोक-टोक के हो सकेंगे

Breaking News Today 17 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: इजरायल डिफेंस फोर्स ने युद्ध के कारण देश में लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है. इन प्रतिबंधों के हटने से अब ज्‍यादातर जगहों पर स्कूल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद के आयोजन बिना किसी रोक-टोक के हो सकेंगे.

Published date india.com Published: April 18, 2026 7:11 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Breaking News Today 18 April LIVE: नरम हुआ इजरायल, देश में लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया, आयोजन बिना किसी रोक-टोक के हो सकेंगे

Breaking News Today 17 April LIVE Updates: इजरायल डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने एक बयान में कहा है कि ईरान और लेबनान मोर्चे पर चल रहे युद्ध की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है. ये प्रतिबंध लेबनान में सीजफायर (युद्धविराम) शुरू होने के बाद हटाए गए. नए नियम शुक्रवार शाम चार बजे (इजरायल समय) से लागू हो गए. अब देश के ज्यादातर इलाकों में लोगों के इकट्ठा होने की कोई सीमा नहीं है. हालांकि, लेबनान की उत्तरी सीमा के पास के इलाकों में अभी भी शनिवार शाम तक अधिकतम 1,000 लोगों के जुटने की सीमा रहेगी. इन प्रतिबंधों के हटने से अब ज्‍यादातर जगहों पर स्कूल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद के आयोजन बिना किसी रोक-टोक के हो सकेंगे.

भाजपा महिला सांसदों ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला

लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के खारिज होने के बाद भाजपा महिला सांसदों ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इसे महिलाओं के साथ विश्वासघात बताया और कहा कि आगामी चुनावों में महिलाएं विपक्ष को इसका करारा जवाब देंगी.

केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे ने कहा, “मुझे लगता है कि आज महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला था, लेकिन सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया. विपक्षी दल अक्सर महिलाओं के सम्मान और गरिमा की बात करते हैं, लेकिन आज इस विधेयक को पारित करके महिलाओं को उनके अधिकार देने का सही दिन था. हालांकि, विपक्ष ने ऐसा नहीं किया.”

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, “आज एक वादा पूरा करने का दिन था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन सिर्फ अपने राजनीतिक हितों से प्रेरित थे. आज उन्होंने इस देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है. उन्होंने महिलाओं की पीठ में छुरा घोंपा है, और अब उन्हें देश की महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा.”

आईपीएल 2026 में गुजरात की जीत

आईपीएल 2026 के 25वें मुकाबले में शुक्रवार को गुजरात टाइटंस (जीटी) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को 5 विकेट से हराया. नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में केकेआर से मिले 181 रनों के लक्ष्य को जीटी ने 5 विकेट खोकर 19.4 ओवर में हासिल किया. यह केकेआर की इस सीजन में पांचवीं हार है.

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Live Updates

  • Apr 18, 2026 7:15 AM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: दक्षिण दिल्ली के चित्तरंजन पार्क इलाके में शुक्रवार को पैसों की लेन-देन के विवाद में एक व्यक्ति और उसके बेटे की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई. पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी. मृतकों की पहचान राकेश सूद और उनके बेटे करण सूद के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना शाम के समय एफ ब्लॉक स्थित एक अपार्टमेंट से मिली, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची. दोनों अपने घर के बाहर खून से लथपथ पड़े मिले जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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