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Breaking News Today 18 May LIVE: वीडी सतीशन आज केरल के CM पद की शपथ लेंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हुए
Breaking News Today 18 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: केरल में वीडी सतीशन सीएम पद की शपथ लेंगे. वहीं, अमेरिका के युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव पर अमेरिका ने 5 कड़ी शर्तें लगा दी हैं, जिसमें युद्ध हर्जाना नहीं देने, यूरेनियम सौंपने, परमाणु केंद्रों पर पाबंदी शामिल है.
Breaking News Today 18 May LIVE Updates: केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होगा. समारोह में वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. नई सरकार 21 सदस्यीय कैबिनेट के साथ अपना कार्यभार संभालेगी. राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस को 11 मंत्री पद मिलने की संभावना है.
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