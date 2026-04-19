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Breaking News Today 19 April LIVE: बंगाल चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए

Breaking News Today 19 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, चुनाव आयोग ने शनिवार को स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों में मीडियाकर्मियों के प्रवेश को पीठासीन अधिकारियों द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा.

Breaking News Today 19 April LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने शनिवार को एक वर्चुअल बैठक में पुलिस अधिकारियों को फिर से चेतावनी दी कि मतदान के दिन किसी भी प्रकार की अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मतदान के दिन कोई भी अप्रिय घटना होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. चुनाव आयोग ने यह भी चेतावनी दी कि स्थिति को नियंत्रित करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर प्रभारी अधिकारियों को निलंबित किया जा सकता है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा कि मतदान के दिन किसी भी क्षेत्र में हथियार, बम या गोलियां बरामद होने पर संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारियों को कार्रवाई करनी होगी. अन्यथा, आयोग सख्त कार्रवाई करेगा. मुख्य चुनाव आयोग ने यह भी पूछा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अशांति फैलाने के आरोपियों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है. उन्होंने पुलिस को जिलों में अपराधियों की पहचान करने का आदेश दिया.

यह उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग इस बार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर सख्त है. राज्य में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को है. केवल पांच दिन शेष हैं. इस माहौल में, आयोग ने पहले चरण के चुनाव के लिए पुलिस को विस्तृत निर्देश देने के लिए एक वर्चुअल बैठक आयोजित की.

मीडिया कवरेज के लिए भी नियम जारी

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, चुनाव आयोग ने शनिवार को स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों में मीडियाकर्मियों के प्रवेश को पीठासीन अधिकारियों द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा. चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि प्राधिकरण पत्रों का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग सख्त वर्जित है. मतदान कक्ष के अंदर फोटोग्राफी/वीडियो रिकॉर्डिंग सख्त वर्जित है ताकि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो.

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने कहा कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 32 के अनुसार, मतदान केंद्रों में मीडिया के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए पीठासीन अधिकारी ही सक्षम प्राधिकारी होंगे. मीडियाकर्मियों द्वारा इस प्रकार के प्रवेश के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु अनुरोध प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को राज्य सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय (डीआईपीआर) के माध्यम से किया जा सकता है.

(IANS इनपुट के साथ)

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