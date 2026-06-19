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Breaking News Today 19 June: आज फ्रांस से लौट रहे PM मोदी, राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली में आज कांग्रेस का जॉब मेला

Breaking News Today 19 June: G7 सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत लौट रहे हैं. उधर कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए दिल्ली में जॉब मेला के आयोजन किया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर पार्टी यह आयोजन कर रही है.

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ब्रेकिंग न्यूज @प्रतिकात्मक तस्वीर

Breaking News Today 19 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: फ्रांस के एवियन में हुए G7 सम्मेलन के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत लौट रहे हैं. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में युवाओं के लिए जॉब मेला आयोजित किया है. इस मेले में करीब 150 कंपनियां युवाओं को रोजगार देने के मकसद से यहां पहुंचेंगी.

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