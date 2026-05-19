  • Hindi
  • India Hindi
  • Breaking India News Live Today 19 May Petrol Diesel Prices Stray Dogs Case In Supreme Court Us Shooting America Vs Iran Pm Modi Latest Hindi News
live

Breaking News Today 19 May LIVE: पेट्रोल-डीजल के फिर बढ़े दाम, आवारा कुत्तों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

Breaking News Today 19 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: देश की सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल-डीजल के दाम 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं.

Published date india.com Published: May 19, 2026 7:05 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
Breaking News Today 19 May LIVE: पेट्रोल-डीजल के फिर बढ़े दाम, आवारा कुत्तों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
(photo credit File Photo, for representation only)

Breaking News Today 19 May LIVE Updates: सुप्रीम कोर्ट आज मंगलवार को आवारा कुत्तों के मामले पर फैसला सुनाने वाला है. वहीं, 15 मई की तीन रुपये की बढ़ोतरी के एक हफ्ते के भीतर ही दोबारा तेल के दाम बढ़ गए हैं. इस बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम 90 पैसे बढ़ाए हैं.

Today’s Breaking News Live Updates:  देश, दुनिया, खेल, बिजनेस और मनोरंजन जगत में दिन भर हुई हलचल को अब आप एक ही क्लिक में पढ़ सकते हैं. India.com के साथ बने रहें और समय-समय पर पेज को रिफ्रेश करते रहें. जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे आपको पूरे दिन की सभी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती जाएंगी.

Live Updates

  • May 19, 2026 7:44 AM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: अमेरिका ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) और युगांडा में फैले इबोला वायरस को लेकर बड़ा कदम उठाया है. अमेरिका ने कूटनीतिक, मानवीय और स्वास्थ्य संबंधी कई आपात उपाय शुरू किए हैं. आपात फंड जारी किया गया है, यात्रा नियम सख्त किए गए हैं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है.

  • May 19, 2026 7:15 AM IST

  • May 19, 2026 7:14 AM IST

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.