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Breaking News Today 19 May LIVE: पेट्रोल-डीजल के फिर बढ़े दाम, आवारा कुत्तों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

Breaking News Today 19 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: देश की सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल-डीजल के दाम 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं.

(photo credit File Photo, for representation only)

Breaking News Today 19 May LIVE Updates: सुप्रीम कोर्ट आज मंगलवार को आवारा कुत्तों के मामले पर फैसला सुनाने वाला है. वहीं, 15 मई की तीन रुपये की बढ़ोतरी के एक हफ्ते के भीतर ही दोबारा तेल के दाम बढ़ गए हैं. इस बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम 90 पैसे बढ़ाए हैं.

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