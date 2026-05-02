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Breaking News Today 2 May LIVE: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए, पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा मतदान

Breaking News Today 2 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: ट्रंप ने कहा है कि ईरान के नेतृत्व को बंटा हुआ है और असमंजस में है. ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत सफल नहीं होती, तो सैन्य कार्रवाई भी एक विकल्प है.

Published date india.com Published: May 2, 2026 7:14 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Breaking News Today 2 May LIVE: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए, पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा मतदान

Breaking News Today 2 May LIVE Updates: पश्चिम एशिया में एक बार फिर से जंग शुरू होने के पूरे आसार दिख रहे हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अभी भी अनिश्चित बनी हुई है. ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के रवैये से खुश नहीं हैं. उन्होंने कहा है कि कूटनीति और सैन्य कार्रवाई दोनों विकल्प खुले हैं. ट्रंप ने कहा है कि ईरान के नेतृत्व को बंटा हुआ है और असमंजस में है. ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत सफल नहीं होती, तो सैन्य कार्रवाई भी एक विकल्प है.

पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा मतदान

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों के 15 मतदेय स्थलों (बूथ) पर चुनावी अनियमितताओं की शिकायत के बाद दो मई को पुनर्मतदान कराने का शुक्रवार को आदेश दिया है. आज ये वोटिंग संपन्न कराई जा रही है.

निर्वाचन आयोग के आदेश के मुताबिक, मगराहाट पश्चिम के 11 मतदेय स्थलों और डायमंड हार्बर के चार मतदेय स्थलों पर पुनर्मतदान के आदेश दिए गए हैं. आदेश के अनुसार, पुनर्मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा. फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान पर फैसला शनिवार को लिया जाएगा. बता दें कि मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर में 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत वोट डाले गए थे.

बिहार में साइबर ठगी और हवाला रैकेट का भंडाफोड़

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन इलाके में पुलिस ने साइबर ठगी और हवाला कारोबार से जुड़े एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इस कार्रवाई में करीब 69 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और सीमा पार फैले एक बड़े वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है. साइबर थाना और चार स्थानीय थानों की संयुक्त टीम ने गुरुवार देर रात घोड़ासहन मेन रोड, बाजार क्षेत्र और वीरता चौक समेत कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की. इस दौरान करीब आधा दर्जन दुकानों की तलाशी ली गई.

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, साइबर सेल के एसडीपीओ अभिनव पराशर ने बताया कि पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि साइबर ठगी से कमाया गया पैसा सीमा पार नेपाल में संचालित बैंक खातों के जरिए भेजा जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जो अवैध रकम को नेपाली बैंकिंग चैनलों के जरिए घुमाकर जांच एजेंसियों से बचाने की कोशिश कर रहा था.

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(इनपुट- IANS)

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Shivendra Rai

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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