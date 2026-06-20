Breaking News Today 20 June: अमेरिका-ईरान जंग खत्म होने पर अभी भी संदेह, तेहरान बोला समझौता टूटा तो अमेरिका जिम्मेदार

Breaking News Today 20 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील (शांति समझौता) साइन हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं कि इस बीच इस जंग के खत्म होने पर संदेह के बादल मंडराने लगे हैं. ईरान ने जंग छोड़ने की अमेरिका के सामने सबसे बड़ी शर्त लेबनान समेत सभी 5 मोर्चों पर सीजफायर की शर्त रखी है, जिस पर इजरायल लगातार हमलावर है. अलजजीरा के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से फोन पर बातचीत कर साफ कर दिया कि अगर पीस डील टूटती है तो वॉशिंग्टन ही इसका जिम्मेदार होगा.
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