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Breaking News Today 20 May LIVE: आज देश भर में दवा की दुकानें बंद रहेंगी, कल से टैक्सी की हड़ताल

Breaking News Today 20 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को इटली दौरे पर हैं. वहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री ने संकेत दिया है कि ईरान से बातचीत अच्छी चल रही है. इसके उलट, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को हमले की धमकी दे रहे हैं.

(photo credit File Photo, for representation only)

Breaking News Today 20 May LIVE Updates: ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज बुधवार को देशभर में दवा की दुकानें बंद रहेंगी. इससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, किराये में वृद्धि की मांग को लेकर गुरुवार से टैक्सी चालक तीन दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं.

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