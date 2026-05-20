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Breaking News Today 20 May LIVE: आज देश भर में दवा की दुकानें बंद रहेंगी, कल से टैक्सी की हड़ताल

Breaking News Today 20 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को इटली दौरे पर हैं. वहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री ने संकेत दिया है कि ईरान से बातचीत अच्छी चल रही है. इसके उलट, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को हमले की धमकी दे रहे हैं.

Published date india.com Updated: May 20, 2026 7:09 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
Breaking News Today 20 May LIVE: आज देश भर में दवा की दुकानें बंद रहेंगी, कल से टैक्सी की हड़ताल
(photo credit File Photo, for representation only)

Breaking News Today 20 May LIVE Updates: ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज बुधवार को देशभर में दवा की दुकानें बंद रहेंगी. इससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, किराये में वृद्धि की मांग को लेकर गुरुवार से टैक्सी चालक तीन दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं.

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Live Updates

  • May 20, 2026 7:09 AM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi:- अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो 23 मई को चार दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे. अमेरिकी राज्य विभाग की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, रुबियो स्वीडन के दौरे पर जाएंगे और वहां से भारत पहुंचेंगे. वाशिंगटन और नई दिल्ली बातचीत की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें क्वाड अलायंस, क्षेत्रीय सुरक्षा, चीन और बढ़ते रणनीतिक संबंधों पर फोकस होने की उम्मीद है.

  • May 20, 2026 6:53 AM IST

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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