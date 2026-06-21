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Breaking News Today 21 June: देश भर में आज NEET UG का दोबारा एग्जाम, ईरान से बात करने के लिए स्विट्जरलैंड चले JD वैंस

Breaking News Today 21 June: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज (21 जून) रविवार को देश भर में NEET-UG का दोबारा एग्जाम आयोजित कर रही है. वहीं पश्चिम एशिया में शांति के लिए अमेरिका-ईरान के बीच होने वाली वार्ता पर भी दुनिया की नजरें हैं.

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ब्रेकिंग न्यूज @प्रतिकात्मक तस्वीर

Breaking News Today 21 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: देश भर में आज NEET-UG की दोबारा परीक्षा होगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) इस परीक्षा का आयोजन कर रहा है, जिसमें करीब 22.79 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे. यह परीक्षा पेन-पेपर मोड में ही आयोजित होनी है और इसके लिए देश के 564 शहरों में 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं. यह परीक्षा देश के 551 शहरों के अलावा 12 विदेशी शहरों में भी आयोजित हो रही है.

उधर स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली शांति वार्ता के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं. वैंस ने अपने विमान में रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि

इस वार्ता के लिए ईरान की ओर से बातचीत करने वाले पहले ही स्विट्जरलैंड पहुंच चुके है और यह बातचीत कई दिनों तक जारी रह सकती है.

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