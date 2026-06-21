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Breaking News Today 21 June: देश भर में आज NEET UG का दोबारा एग्जाम, ईरान से बात करने के लिए स्विट्जरलैंड चले JD वैंस

Breaking News Today 21 June: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज (21 जून) रविवार को देश भर में NEET-UG का दोबारा एग्जाम आयोजित कर रही है. वहीं पश्चिम एशिया में शांति के लिए अमेरिका-ईरान के बीच होने वाली वार्ता पर भी दुनिया की नजरें हैं.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 21, 2026 7:38 AM IST
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ब्रेकिंग न्यूज @प्रतिकात्मक तस्वीर

Breaking News Today 21 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: देश भर में आज NEET-UG की दोबारा परीक्षा होगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) इस परीक्षा का आयोजन कर रहा है, जिसमें करीब 22.79 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे. यह परीक्षा पेन-पेपर मोड में ही आयोजित होनी है और इसके लिए देश के 564 शहरों में 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं. यह परीक्षा देश के 551 शहरों के अलावा 12 विदेशी शहरों में भी आयोजित हो रही है.

उधर स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली शांति वार्ता के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं. वैंस ने अपने विमान में रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि
इस वार्ता के लिए ईरान की ओर से बातचीत करने वाले पहले ही स्विट्जरलैंड पहुंच चुके है और यह बातचीत कई दिनों तक जारी रह सकती है.

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  • Jun 21, 2026 7:38 AM IST

    Breaking News Today 21 June: आज दोबारा आयोजित हो रही NEET-UG परीक्षा में करीब 22.79 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे. यह परीक्षा पेन-पेपर मोड में ही आयोजित होगी.

  • Jun 21, 2026 7:36 AM IST

    Breaking News Today 21 June: नई दिल्ली- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नीट परीक्षार्थियों के लिए आज 21 जून को DTC बसों में फ्री सफर की घोषणा की है. इससे दिल्ली में यह टेस्ट देने वाले विद्यार्थियों को एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचने में आसानी होगी.

  • Jun 21, 2026 7:10 AM IST

    Breaking News Today 21 June: नमस्कार! रविवार 21 जून को हो रही सभी बड़ी घटनाओं की जानकारी के लिए बनी इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. यहां आपको मिलेंगे देश और दुनिया के सभी बड़े अपडेट्स, जुड़े रहिए हमारे साथ…

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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