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Breaking News Today 21 May LIVE: पश्चिम बंगाल के फाल्टा सीट पर दोबारा मतदान आज, सभी 285 बूथों पर भारी संख्या में केंद्रीय बल तैनात

Breaking News Today 21 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: दिल्ली में कैबिनेट की बैठक, ऑटो-कैब ड्राइवर की हड़ताल और अमेरिका-ईरान संघर्ष समेत देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ इस लाइव पेज पर बने रहिए.

(photo credit file photo, for representation only)

Breaking News Today 21 May LIVE Updates: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना स्थित फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को पुनर्मतदान शुरू होने वाला है. मतदान सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक होगा. चुनाव के नतीजे 24 मई को घोषित किए जाएंगे. इसके अलावा आज गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है. वहीं दिल्ली में ऑटो और कैब ड्राइवर किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं.

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