  • Hindi
  • India Hindi
  • Breaking India News Live Today 21 May Auto And Cab Drivers Strike In Delhi Ncr Pm Modi Cabinet Meeting America Vs Iran Oil Prices Latest Hindi News
live

Breaking News Today 21 May LIVE: पश्चिम बंगाल के फाल्टा सीट पर दोबारा मतदान आज, सभी 285 बूथों पर भारी संख्या में केंद्रीय बल तैनात

Breaking News Today 21 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: दिल्ली में कैबिनेट की बैठक, ऑटो-कैब ड्राइवर की हड़ताल और अमेरिका-ईरान संघर्ष समेत देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ इस लाइव पेज पर बने रहिए.

Published date india.com Published: May 21, 2026 7:20 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
Breaking News Today 21 May LIVE: पश्चिम बंगाल के फाल्टा सीट पर दोबारा मतदान आज, सभी 285 बूथों पर भारी संख्या में केंद्रीय बल तैनात
(photo credit file photo, for representation only)

Breaking News Today 21 May LIVE Updates: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना स्थित फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को पुनर्मतदान शुरू होने वाला है. मतदान सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक होगा. चुनाव के नतीजे 24 मई को घोषित किए जाएंगे. इसके अलावा आज गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है. वहीं दिल्ली में ऑटो और कैब ड्राइवर किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं.

Today’s Breaking News Live Updates:  देश, दुनिया, खेल, बिजनेस और मनोरंजन जगत में दिन भर हुई हलचल को अब आप एक ही क्लिक में पढ़ सकते हैं. India.com के साथ बने रहें और समय-समय पर पेज को रिफ्रेश करते रहें. जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे आपको पूरे दिन की सभी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती जाएंगी.

Live Updates

  • May 21, 2026 7:28 AM IST

  • May 21, 2026 7:27 AM IST

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.