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Breaking News Today 22 May LIVE: देश की सबसे गर्म जगह क्यों बन रहा यूपी का बांदा, गुरुवार को 48°C रहा तापमान

Breaking News Today 22 May 2026: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं. समूचे भारत में इन दिनों पारा उबल रहा है. मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में मानसून को लेकर गुड न्यूज मिलने की उम्मीद जताई है.

(photo credit File Photo, for representation only)

Breaking News Today 22 May: देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. उत्तर प्रदेश का बांदा जिला इन दिनों पारे के उछाल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां पारा 48°C को भी पार कर गया. इस बीच मानसून को लेकर मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन में अच्छी खबर मिलने की उम्मीद जताई है. मानसून आने के हालात अच्छे बताए जा रहे हैं. इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के कोई समझौते के आसार अभी नहीं दिख रहे हैं. पश्चिम बंगाल सरकार ने वंदे मातरम् को राज्य के सभी मदरसों में भी अनिवार्य कर दिया है. ऐसी ही सभी लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ….

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