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Breaking News Today 22 May LIVE: देश की सबसे गर्म जगह क्यों बन रहा यूपी का बांदा, गुरुवार को 48°C रहा तापमान

Breaking News Today 22 May 2026: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं. समूचे भारत में इन दिनों पारा उबल रहा है. मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में मानसून को लेकर गुड न्यूज मिलने की उम्मीद जताई है.

Published date india.com Updated: May 22, 2026 7:13 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Breaking News Today
(photo credit File Photo, for representation only)

Breaking News Today 22 May: देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. उत्तर प्रदेश का बांदा जिला इन दिनों पारे के उछाल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां पारा 48°C को भी पार कर गया. इस बीच मानसून को लेकर मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन में अच्छी खबर मिलने की उम्मीद जताई है. मानसून आने के हालात अच्छे बताए जा रहे हैं. इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के कोई समझौते के आसार अभी नहीं दिख रहे हैं. पश्चिम बंगाल सरकार ने वंदे मातरम् को राज्य के सभी मदरसों में भी अनिवार्य कर दिया है. ऐसी ही सभी लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ….

Live Updates

  • May 22, 2026 7:13 AM IST

    Breaking News Today 22 May: इस बार पड़ रही गर्मी को लेकर उत्तर प्रदेश का बांदा सभी को हैरान कर रहा है. यहां तापमान देश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है. यहां अधिकतम तापमान लगातार 47 से 48°C के स्तर को छू रहा है. इससे पहले इन दिनों राजस्थान का गंगा नगर पारे को लेकर सुर्खियों में रहता था.
  • May 22, 2026 7:09 AM IST
    Breaking News Today 22 May: इस बार पड़ रही गर्मी को लेकर उत्तर प्रदेश का बांदा सभी को हैरान कर रहा है. यहां तापमान देश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है. यहां अधिकतम तापमान लगातार 47 से 48°C के स्तर को छू रहा है. इससे पहले इन दिनों राजस्थान का गंगा नगर पारे को लेकर सुर्खियों में रहता था.
  • May 22, 2026 7:05 AM IST

    Breaking News Today 22 May: नमस्कार! 22 मई शुक्रवार की इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. यहां आपको देश और दुनिया में हो रही बड़ी हलचलों पर मिलेंगे पल-पल के अपडे्टस जुड़े रहें हमारे साथ…

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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