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Breaking News Today 23 June: लखनऊ में कोचिंग सेंटर आग मामले की जांच जारी, क्या ऑटोमेटिक गेट की वजह से बड़ा हुआ हादसा!

Today's Breaking News Updates: सोमवार को लखनऊ की एक कोचिंग में 15 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर मरने वाले छात्र हैं.

Written by: Arun Kumar
Published: June 23, 2026, 7:08 AM IST
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ब्रेकिंग न्यूज @प्रतीकात्मक तस्वीर

Breaking News Today 23 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: सोमवार की दोपहर लखनऊ पर तब भारी पड़ गई, जब शहर के एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई और देखते ही देखते यह इतनी भड़क गई कि उसमें 15 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 अन्य घायल हैं. मरने वालों में ज्यादातर छात्र हैं. इस बिल्डिंग में आने-जाने का एकमात्र रास्ता था, जिसके चलते इस हादसे ने विकराल रूप ले लिया. अब अधिकारियों और फायर ऑडिट करने वाले अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस बिल्डिंग में इस कोचिंग का संचालन कैसे चल रहा था? इसे कैसे NoC मिल गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है.

अब तक पुलिस ने कोचिंग सेंटर से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लापरवाही बरतने के आरोप में सीएम के निर्देश पर 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है.

और पढ़ें: Breaking News Today 22 June : शिवसेना UBT के 6 बागी सांसद शिंदे गुट में हुए शामिल, NDA सरकार को करेंगे सपोर्ट

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Follow updates here:

  • Jun 23, 2026 7:13 AM IST

    Breaking News Today 23 June: लखनऊ अग्निकांड- हादसे के बाद प्रशासन ने तत्कालीन अधिकारियों और इंजीनियरों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है. अब तक इससे जुड़े 16 लोगों की सूची तैयार की गई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

  • Jun 23, 2026 7:10 AM IST

    Breaking News Today 23 June: लखनऊ अग्निकांड- इस मामले मेें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त जांच के आदेश दे दिए हैं. पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लापरवाही बरतने के आरोप में 4 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है.

  • Jun 23, 2026 7:09 AM IST

    Breaking News Today 23 June: नमस्कार! मंगलवार 23 जून को हो रही सभी बड़ी घटनाओं की जानकारी के लिए बनी इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. यहां आपको मिलेंगे देश और दुनिया के सभी बड़े अपडेट्स, जुड़े रहिए हमारे साथ…

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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