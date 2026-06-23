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Breaking News Today 23 June: लखनऊ में कोचिंग सेंटर आग मामले की जांच जारी, क्या ऑटोमेटिक गेट की वजह से बड़ा हुआ हादसा!

Today's Breaking News Updates: सोमवार को लखनऊ की एक कोचिंग में 15 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर मरने वाले छात्र हैं.

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ब्रेकिंग न्यूज @प्रतीकात्मक तस्वीर

Breaking News Today 23 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: सोमवार की दोपहर लखनऊ पर तब भारी पड़ गई, जब शहर के एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई और देखते ही देखते यह इतनी भड़क गई कि उसमें 15 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 अन्य घायल हैं. मरने वालों में ज्यादातर छात्र हैं. इस बिल्डिंग में आने-जाने का एकमात्र रास्ता था, जिसके चलते इस हादसे ने विकराल रूप ले लिया. अब अधिकारियों और फायर ऑडिट करने वाले अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस बिल्डिंग में इस कोचिंग का संचालन कैसे चल रहा था? इसे कैसे NoC मिल गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है.

अब तक पुलिस ने कोचिंग सेंटर से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लापरवाही बरतने के आरोप में सीएम के निर्देश पर 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है.

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