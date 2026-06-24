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Breaking News Today 24 June LIVE: भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर महापंचायत, बिहार के शाहपुर में आज क्या होगा?

Breaking News Today 24 June LIVE Updates: भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार के शाहपुर में आज बुधवार (24 जून) को महापंचायत होगी.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 24, 2026, 7:57 AM IST
Breaking News Today 24 June LIVE: भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर महापंचायत, बिहार के शाहपुर में आज क्या होगा?

Breaking News Today 24 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार के शाहपुर में महापंचायत होगी. पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में खुलासा हुआ है कि आरोपी मंगेतर सिया ने पहले भी केतन को मारने की कोशिश की थी.

और पढ़ें: Breaking News Today 22 June : शिवसेना UBT के 6 बागी सांसद शिंदे गुट में हुए शामिल, NDA सरकार को करेंगे सपोर्ट

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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