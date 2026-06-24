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Breaking News Today 24 June LIVE: भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर महापंचायत, बिहार के शाहपुर में आज क्या होगा?

Breaking News Today 24 June LIVE Updates: भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार के शाहपुर में आज बुधवार (24 जून) को महापंचायत होगी.

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Breaking News Today 24 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार के शाहपुर में महापंचायत होगी. पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में खुलासा हुआ है कि आरोपी मंगेतर सिया ने पहले भी केतन को मारने की कोशिश की थी.

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