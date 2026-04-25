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Breaking News Today 25 April LIVE: दिल्ली vs पंजाब मैच में बड़ा हादसा! कैच लेते वक्त लुंगी एनगिडी के सिर में लगी चोट

Breaking News Today 25 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: ईरान और अमेरिका में जारी जंग के बीच अब पश्चिम अफ्रीका के माली शहर में धमाके-फायरिंग की खबर आई हैं. इसके बाद US एम्बेसी अलर्ट पर है. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के ताजा अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें.

Published date india.com Updated: April 25, 2026 6:38 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Breaking News Today 25 April LIVE: दिल्ली vs पंजाब मैच में बड़ा हादसा! कैच लेते वक्त लुंगी एनगिडी के सिर में लगी चोट

Breaking News Today 25 April LIVE Updates: केएल राहुल (KL Rahul) ने IPL में 152 रन की ऐतिहासिक पारी खेली और 47 गेंदों में शतक जड़कर कई रिकॉर्ड तोड़े. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं उन्होंने कौन-कौन से रिकॉर्ड तोड़े. राहुल ने 67 गेंदों में 152 रन ठोक दिए, जिसमें 16 चौके और 9 छक्के शामिल थे. उनके परफॉर्मेंस ने पंजाब के गेंदबाजों पर दबदबा बनाया.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची एक सीनियर डेलिगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंचे हैं. यह ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने की नई कूटनीतिक कोशिशों का संकेत है. अराघची के इस दौरे के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से मिलने की संभावना है.

वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में विशेष दूत भेजेंगे ताकि ईरान के साथ बातचीत की जा सके. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया है कि कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं. लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ने स्पेशल एनवॉय वॉफ और जारेड कुश्नर को फिर से इस्लामाबाद भेजने का फैसला किया है.

हालांकि, अभी तक ईरान और अमेरिका के डेलिगेशन के बीच किसी सीधी बैठक के बारे में जानकारी नहीं दी गई है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने X पर एक पोस्ट में कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगा.

अमेरिका से पाकिस्तान आ रहे प्रतिनिधिमंडल में इस बार उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल नहीं हैं. उपराष्ट्रपति को “स्टैंडबाय” पर रखा गया है और जरूरत पड़ने पर उन्हें भी पाकिस्तान भेजा जा सकता है.

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ओमान और रूस की यात्रा भी करेंगे. ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक, अराघची की इस यात्रा का मकसद क्षेत्र में चल रही ताजा घटनाओं और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर दोनों देशों के बीच बातचीत करना है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच ट्रेड एग्रीमेंट

न्यूजीलैंड के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मंत्री टॉड मैक्ले इस समय भारत दौरे पर हैं. दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर 27 अप्रैल को साइन होना है. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे लेकर कहा है कि इस समझौते से दोनों देशों को व्यापार बढ़ाने और बाजार तक बेहतर पहुंच मिलने में फायदा होगा. भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर लिखा कि उन्हें टॉड मैक्ले का भारत में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है. इससे भारत और न्यूजीलैंड के आर्थिक रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है.

(इनपुट- IANS)

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Live Updates

  • Apr 25, 2026 6:38 PM IST

    आईपीएल 2026 में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबले के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. कैच लेने की कोशिश में Lungi Ngidi का सिर जोर से जमीन से टकरा गया, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर देख तुरंत मैदान पर एंबुलेंस बुलाई गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

  • Apr 25, 2026 6:37 PM IST
    अमित शाह ने हावड़ा में रोड शो किया

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हावड़ा में रोड शो किया. राज्य विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण 29 अप्रैल को होगा.
  • Apr 25, 2026 5:12 PM IST
    KL Rahul ने पंजाब किंग्स (pbks) के खिलाफ सिर्फ 47 गेंदों में शानदार शतक जड़ दिया. इस पारी में उन्होंने 12 चौके और 5 छक्के लगाए और यह उनके IPL करियर का छठा शतक रहा.
  • Apr 25, 2026 4:17 PM IST

    दिल्ली में कार ने ऑटो-रिक्शा को टक्कर मारी

    दिल्ली के शकरपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी. राहत वाली बात ये रही कि इस हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ. हादसे के बाद से कार ड्राइवर फरार है और तलाश जारी है.
  • Apr 25, 2026 3:12 PM IST

    Breaking News Today LIVE: ईरान और अमेरिका एक बार फिर बातचीत के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, हालांकि इस बार वे सीधे नहीं बल्कि दूरी बनाए रखते हुए और दूसरे स्तर के प्रतिनिधियों के जरिए संवाद कर सकते हैं. ईरान से एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच चुका है, जबकि अमेरिकी दल के शनिवार को वहां पहुंचने की उम्मीद है.

  • Apr 25, 2026 2:43 PM IST

    Breaking News Today LIVE: कटवा, पूर्व बर्धमान: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया. सीएम योगी ने कहा कि बंगाल में ममता दीदी को ‘जय श्री राम’ के नारे से परेशानी होती है. यही बंगाल है जहां आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने ‘हरे कृष्णा, हरे रामा’ का शंखनाद किया था. आज वहां जय श्री राम बोलने पर ममता दीदी लाठी चलाती हैं.

  • Apr 25, 2026 1:29 PM IST

    Breaking News Today LIVE: BJP में शामिल होने पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि अब तक कोई भी अच्छा इंसान अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहा है.

  • Apr 25, 2026 1:19 PM IST
    Breaking News Today LIVE: सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिम नाम से मशहूर सलीम वास्तिक को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है. सलीम वास्तिक ऊर्फ सलीम अहमद को 1995 के एक 31 साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है. वास्तिक पर हाल ही में उसके धार्मिक विचारों के कारण चाकू से जानलेवा हमला हुआ था. इस घटना के बाद वास्तिक सुर्खियों में आया था.
    सलीम वास्तिक दो दशकों से भी ज्यादा समय से एक झूठी पहचान के साथ रह रहा था. पुलिस के अनुसार, एक गुप्त सूचना मिलने के बाद, पुराने रिकॉर्ड, फिंगरप्रिंट और तस्वीरों के जरिए उसकी पहचान की पुष्टि की गई. फिर उसे गाजियाबाद के लोनी से पकड़ा गया.
  • Apr 25, 2026 12:31 PM IST

    Breaking News Today LIVE: पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ​​को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है. एजीटीएफ ने लॉरेंस गैंग के सदस्य आरजू बिश्नोई को गिरफ्तार किया है. गैंगस्टर आरजू के पास से एक .32 बोर की पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद किए गए. पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने एक्स पोस्ट पर यह जानकारी दी है. डीजीपी के अनुसार, आरोपी राजस्थान में एक हत्या के मामले में वांछित है, जिसकी गिरफ्तारी पर नगद इनाम घोषित किया गया है. आगे की जांच जारी है ताकि आपराधिक संबंधों की कड़ी स्थापित की जा सके.

  • Apr 25, 2026 11:38 AM IST

    Breaking News Today LIVE: दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को रहमान डकैत कहा. प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली के धुरंधर मतदाताओं ने दिल्ली के रहमान डकैत को हरा दिया.

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Shivendra Rai

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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