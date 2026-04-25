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Breaking News Today 25 April LIVE: दिल्ली vs पंजाब मैच में बड़ा हादसा! कैच लेते वक्त लुंगी एनगिडी के सिर में लगी चोट

Breaking News Today 25 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: ईरान और अमेरिका में जारी जंग के बीच अब पश्चिम अफ्रीका के माली शहर में धमाके-फायरिंग की खबर आई हैं. इसके बाद US एम्बेसी अलर्ट पर है. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के ताजा अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें.

Breaking News Today 25 April LIVE Updates: केएल राहुल (KL Rahul) ने IPL में 152 रन की ऐतिहासिक पारी खेली और 47 गेंदों में शतक जड़कर कई रिकॉर्ड तोड़े. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं उन्होंने कौन-कौन से रिकॉर्ड तोड़े. राहुल ने 67 गेंदों में 152 रन ठोक दिए, जिसमें 16 चौके और 9 छक्के शामिल थे. उनके परफॉर्मेंस ने पंजाब के गेंदबाजों पर दबदबा बनाया.



ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची एक सीनियर डेलिगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंचे हैं. यह ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने की नई कूटनीतिक कोशिशों का संकेत है. अराघची के इस दौरे के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से मिलने की संभावना है.

वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में विशेष दूत भेजेंगे ताकि ईरान के साथ बातचीत की जा सके. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया है कि कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं. लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ने स्पेशल एनवॉय वॉफ और जारेड कुश्नर को फिर से इस्लामाबाद भेजने का फैसला किया है.

हालांकि, अभी तक ईरान और अमेरिका के डेलिगेशन के बीच किसी सीधी बैठक के बारे में जानकारी नहीं दी गई है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने X पर एक पोस्ट में कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगा.

अमेरिका से पाकिस्तान आ रहे प्रतिनिधिमंडल में इस बार उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल नहीं हैं. उपराष्ट्रपति को “स्टैंडबाय” पर रखा गया है और जरूरत पड़ने पर उन्हें भी पाकिस्तान भेजा जा सकता है.

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ओमान और रूस की यात्रा भी करेंगे. ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक, अराघची की इस यात्रा का मकसद क्षेत्र में चल रही ताजा घटनाओं और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर दोनों देशों के बीच बातचीत करना है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच ट्रेड एग्रीमेंट

न्यूजीलैंड के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मंत्री टॉड मैक्ले इस समय भारत दौरे पर हैं. दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर 27 अप्रैल को साइन होना है. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे लेकर कहा है कि इस समझौते से दोनों देशों को व्यापार बढ़ाने और बाजार तक बेहतर पहुंच मिलने में फायदा होगा. भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर लिखा कि उन्हें टॉड मैक्ले का भारत में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है. इससे भारत और न्यूजीलैंड के आर्थिक रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है.

(इनपुट- IANS)

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