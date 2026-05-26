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Breaking News Today 26 May LIVE: क्वॉड विदेश मंत्रियों की बैठक आज, मंगलवार को फिर बढ़े CNG के दाम

Breaking News Today 26 May LIVE: नई दिल्ली में आयोजित क्वॉड विदेश मंत्रियों की बैठक आज होनी है, जहां पश्चिम एशिया का संकट और उससे हो रहे आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की उम्मीद है. देश भर में गर्मी और लू ने भी परेशान किया हुआ है, देश के कई शहरों में पारा 45°C पार हो गया है.

Published date india.com Updated: May 26, 2026 7:53 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Breaking News Today 26 May LIVE: क्वॉड विदेश मंत्रियों की बैठक आज, मंगलवार को फिर बढ़े CNG के दाम
file photo

Breaking News Today 26 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: मंगलवार को नई दिल्ली में क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम मीटिंग होनी है. इस मीटिंग में पश्चिम एशिया में हुई डिस्टर्बेंस के चलते दुनिया पर पड़ रहे आर्थिक दबाव, हिंद प्रशांत की सुरक्षा की स्थिति, क्रिटिकल मिनरल और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई अहम विषयों पर चर्चा की उम्मीद है.

इस बीच देश भर में गर्मी ने कहर बरपाया हुआ है. यह नौतपा काल चल रहा है, जहां सूरज की गर्मी धरती को तवे की तरह लाल करने पर अमादा है. सोमवार को ही देश भर के ज्यादातर शहरों का तापमान 45°C के पार था.

दूसरी ओर कर्नाटक की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई हैं. अटकलें हैं कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व राज्य में 2028 विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की लीडरशिप में नया रिसेट चाहता है. इसके लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पार्टी के निर्देश पर सोमवार शाम को दिल्ली पहुंच चुके हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इस संबंध में अहम बैठक होनी है, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे. ऐसी ही देश और दुनिया की दूसरी हलचल भरी खबरों के लाइव अपडेट्स के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ…

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  • May 26, 2026 7:53 AM IST

    Breaking News Today 26 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिका ने सिर्फ उसकी लड़ाकू नावों और मिसाइल लॉन्च साइट्स को ही निशाना नहीं बनाया है बल्कि और भी हमले किए हैं. ईरान के बंदर अब्बास इलाके में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है, जिसके बाद वहां एयर डिफेंस सिस्टम (ADS) को एक्टिव कर दिया गया है. दोनों पक्षों में अप्रैल से ही सीज फायर जारी था और अब इसे तनाव बढ़ने के तौर पर देखा जा रहा है.

  • May 26, 2026 7:49 AM IST
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  • May 26, 2026 7:22 AM IST

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  • May 26, 2026 7:07 AM IST
    Breaking News Today 26 May LIVE: नमस्कार! दिन भर की सभी हलचल से जुड़े अपडेट्स के लिए इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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