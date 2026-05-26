By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Breaking News Today 26 May LIVE: क्वॉड विदेश मंत्रियों की बैठक आज, मंगलवार को फिर बढ़े CNG के दाम
Breaking News Today 26 May LIVE: नई दिल्ली में आयोजित क्वॉड विदेश मंत्रियों की बैठक आज होनी है, जहां पश्चिम एशिया का संकट और उससे हो रहे आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की उम्मीद है. देश भर में गर्मी और लू ने भी परेशान किया हुआ है, देश के कई शहरों में पारा 45°C पार हो गया है.
Breaking News Today 26 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: मंगलवार को नई दिल्ली में क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम मीटिंग होनी है. इस मीटिंग में पश्चिम एशिया में हुई डिस्टर्बेंस के चलते दुनिया पर पड़ रहे आर्थिक दबाव, हिंद प्रशांत की सुरक्षा की स्थिति, क्रिटिकल मिनरल और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई अहम विषयों पर चर्चा की उम्मीद है.
इस बीच देश भर में गर्मी ने कहर बरपाया हुआ है. यह नौतपा काल चल रहा है, जहां सूरज की गर्मी धरती को तवे की तरह लाल करने पर अमादा है. सोमवार को ही देश भर के ज्यादातर शहरों का तापमान 45°C के पार था.
दूसरी ओर कर्नाटक की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई हैं. अटकलें हैं कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व राज्य में 2028 विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की लीडरशिप में नया रिसेट चाहता है. इसके लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पार्टी के निर्देश पर सोमवार शाम को दिल्ली पहुंच चुके हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इस संबंध में अहम बैठक होनी है, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे. ऐसी ही देश और दुनिया की दूसरी हलचल भरी खबरों के लाइव अपडेट्स के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ…
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें