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Breaking News Today 27 April LIVE: आज थम जाएगा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार, मतदान 29 को, सभी दलों ने झोंकी ताकत
Breaking News Today 27 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: दूसरे चरण के मतदान में कई संवेदनशील इलाके भी शामिल हैं. इसलिए चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. दूसरे चरण का चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए लिस के जवानों के अलावा केंद्रीय बलों की कुल 2,348 कंपनियां तैनात की जाएंगी.
Breaking News Today 27 April LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होना है. पिछले एक महीने से चले आ रहे लंबे चुनाव प्रचार और गहमागहमी का दौर आज थम जाएगा. दूसरे चरण में छह जिलों और कोलकाता की कुल 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा. 40,000 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे.
दूसरे चरण के मतदान में कई संवेदनशील इलाके भी शामिल हैं. इसलिए चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. दूसरे चरण का चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए लिस के जवानों के अलावा केंद्रीय बलों की कुल 2,348 कंपनियां तैनात की जाएंगी. केंद्रीय बलों की सबसे अधिक तैनाती उत्तर 24 परगना जिले में होगी, जहां 507 कंपनियां तैनात की जाएंगी. बांग्लादेश के साथ लंबी तटीय सीमा होने के कारण, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों में फैले सुंदरबन क्षेत्र में तटीय गश्त बढ़ा दी गई है.
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