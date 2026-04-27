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Breaking News Today 27 April LIVE: आज थम जाएगा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार, मतदान 29 को, सभी दलों ने झोंकी ताकत

Breaking News Today 27 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: दूसरे चरण के मतदान में कई संवेदनशील इलाके भी शामिल हैं. इसलिए चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. दूसरे चरण का चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए लिस के जवानों के अलावा केंद्रीय बलों की कुल 2,348 कंपनियां तैनात की जाएंगी.

Published date india.com Published: April 27, 2026 7:11 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Breaking News Today 27 April LIVE: आज थम जाएगा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार, मतदान 29 को, सभी दलों ने झोंकी ताकत

Breaking News Today 27 April LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होना है. पिछले एक महीने से चले आ रहे लंबे चुनाव प्रचार और गहमागहमी का दौर आज थम जाएगा. दूसरे चरण में छह जिलों और कोलकाता की कुल 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा. 40,000 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे.

दूसरे चरण के मतदान में कई संवेदनशील इलाके भी शामिल हैं. इसलिए चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. दूसरे चरण का चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए लिस के जवानों के अलावा केंद्रीय बलों की कुल 2,348 कंपनियां तैनात की जाएंगी. केंद्रीय बलों की सबसे अधिक तैनाती उत्तर 24 परगना जिले में होगी, जहां 507 कंपनियां तैनात की जाएंगी. बांग्लादेश के साथ लंबी तटीय सीमा होने के कारण, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों में फैले सुंदरबन क्षेत्र में तटीय गश्त बढ़ा दी गई है.

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Live Updates

  • Apr 27, 2026 7:12 AM IST

    Breaking News Today LIVE: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर NIA ने देसी बमों की बरामदगी से जुड़े एक मामले को अपने हाथ में ले लिया है और उसे दर्ज कर लिया है. यह मामला कोलकाता पुलिस द्वारा 25 अप्रैल को 79 देसी बमों और अन्य आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी से संबंधित है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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