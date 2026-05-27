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Breaking News Today 27 May LIVE: SIR पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, असम विधानसभा में UCC बिल पर चर्चा

Breaking News Today 27 May LIVE: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद जोसेफ विजय पहली बार दिल्ली के आधिकारिक दौरे पर हैं. वहीं राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई करेगी.

Published date india.com Published: May 27, 2026 7:29 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
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Breaking News Today 27 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: बुधवार को देश भर की नजर 4 खास घटनाओं पर रहेंगी. सबसे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट इस पर आज फैसला सुनाएगा. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच यह फैसला सुनाएगी. इसके अलावा कोर्ट से दूसरी घटना जुड़ी है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. वहीं हाल ही में असम में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में बनी नई सरकार बुधवार को विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट (UCC) यानी समान नागरिक संहिता पर सदन में चर्चा के लिए बिल पेश करेगी. इसके आज ही पारित होने की उम्मीद है.

Live Updates

  • May 27, 2026 7:31 AM IST
    Breaking News Today 27 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने संबंधी याचिका पर इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच आज सुनवाई करेगी.
  • May 27, 2026 7:31 AM IST
    Breaking News Today 27 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: असम विधानसभा में आज UCC बिल पर पर चर्चा और उसे पारित करने की उम्मीद है.
  • May 27, 2026 7:31 AM IST

    Breaking News Today 27 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने के बाद जोसेफ विजय पहली बार दिल्ली में आधिकारिक दौरे पर होंगे. इस मौके पर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे.

  • May 27, 2026 7:30 AM IST

    Breaking News Today 27 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: नमस्कार! दिन भर की खबरों से जुड़ी इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. यहां आपको रियल टाइम में मिलेंगे पल-पल की घटनाओं के सभी लाइव अपडेट्स. जुड़े रहिए हमारे साथ….

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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