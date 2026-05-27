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Breaking News Today 27 May LIVE: SIR पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, असम विधानसभा में UCC बिल पर चर्चा
Breaking News Today 27 May LIVE: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद जोसेफ विजय पहली बार दिल्ली के आधिकारिक दौरे पर हैं. वहीं राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई करेगी.
Breaking News Today 27 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: बुधवार को देश भर की नजर 4 खास घटनाओं पर रहेंगी. सबसे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट इस पर आज फैसला सुनाएगा. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच यह फैसला सुनाएगी. इसके अलावा कोर्ट से दूसरी घटना जुड़ी है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. वहीं हाल ही में असम में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में बनी नई सरकार बुधवार को विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट (UCC) यानी समान नागरिक संहिता पर सदन में चर्चा के लिए बिल पेश करेगी. इसके आज ही पारित होने की उम्मीद है.
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