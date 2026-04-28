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Breaking News Today 28 April LIVE: व्हाइट हाउस डिनर में हमला करने वाले शख्स पर आरोप तय, जानें दिन की बड़ी खबरों में और क्या
Breaking News Today 28 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar:कैलिफोर्निया के 31 वर्षीय कोल थॉमस एलन को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.
Breaking News Today 28 April LIVE Updates: व्हाइट हाउस डिनर गोलीबारी की घटना के संदिग्ध, कोल थॉमस एलन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया है. कैलिफोर्निया के टोरेंस का रहने वाला 31 वर्षीय एलन, अगर दोषी पाया जाता है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार रात गोलीबारी की घटना के बाद, सोमवार (स्थानीय समय) को एलन को वॉशिंगटन की संघीय अदालत में पेश किया गया. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान, अभियोजक जोसेलिन बैलेन्टाइन ने बताया कि एलन वॉशिंगटन में जो हथियार लेकर आया था, उनमें एक 12-गेज पंप-एक्शन शॉटगन और तीन चाकू शामिल थे.
बैलेन्टाइन के हवाले से कहा गया, उसने अमेरिका के राष्ट्रपति, डोनाल्ड जे. ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की. अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज मैथ्यू शार्बॉघ के हवाले से बताया गया कि एलन पर अवैध रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य में हथियार ले जाने और हिंसक अपराध के दौरान हथियार चलाने के आरोप भी लगाए गए हैं.
अधिकारियों ने बताया कि 5 से 8 गोलियां चलाई गईं. एक अधिकारी को गोली लगी, लेकिन उसकी बुलेटप्रूफ जैकेट ने उसे बचा लिया और उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएगा. ट्रंप को तुरंत वहां से हटा लिया गया और उन्हें कोई चोट नहीं आई.
एलन का ‘घोषणापत्र’ और गोलीबारी के पीछे का मकसद
अधिकारियों का कहना है कि उन्हें एक लिखित घोषणापत्र मिला है, जिसमें एलन ने खुद को एक “मिलनसार संघीय हत्यारा” (Friendly Federal Assassin) बताया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की आलोचना की है, हालांकि उसने सीधे तौर पर ट्रंप का नाम नहीं लिया है.
हमले से पहले एलन ने अपनी कुछ लिखी हुई बातें अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा की थीं. परिवार के एक सदस्य ने जांचकर्ताओं को यह भी बताया कि एलन कुछ समय से बेहद अजीब बातें कर रहा था और अक्सर दुनिया की समस्याओं को ठीक करने के लिए “कुछ” करने की बातें करता था. उन्होंने यह भी बताया कि वह नियमित रूप से शूटिंग रेंज में अभ्यास करता था.
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