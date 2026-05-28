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Breaking News Today 28 May LIVE: कर्नाटक के CM सिद्धारमैया का इस्तीफा आज,देश भर में मनाई जा रही ईद, IPL में वैभव सूर्यवंशी की धूम

Breaking News Today 28 May LIVE: देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा. राजनीतिक क्षेत्र में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज अपने पद से इस्तीफा देंगे. फ्लाइट कंपनियां उड़ानों की संख्या में कमी करने जा रही हैं.

Written by: Arun Kumar
Updated: May 28, 2026, 7:01 AM IST
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Breaking News Today 28 May 2026 Aaj Ki Taza Khabar: नमस्कार! 28 मई (गुरुवार) को देश और दुनिया में हो रही हर हलचल से जुडे़ अपडेट्स की इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. गुरुवार को देश भर में ईद का सेलीब्रेशन जारी है. इस संबंध में संवेदनशील इलाको में पुलिस ने सुरक्षा के चाकचौबंद इंतजाम भी किए हैं. उधर पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्धविराम फिर टूटता दिख रहा है. अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर हमला बोला है. दोनों ही पक्षों के बीच कतर में समझौते के प्रयास भी जारी है.

इसके अलावा ईंधन के बढ़ते दामों के बीच देश की विमान कंपनियों ने अपनी उड़ानों की संख्या कम करने का ऐलान किया है. एयर इंडिया और इंडिगो ने इसकी घोषणा कर दी है. खेल के क्षेत्र में बुधवार की शाम आईपीएल में सबसे कम उम्र के धाकड़ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम कर ली. उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में विस्फोटक 97 रन ठोक दिए. उन्होंने इस लीग में क्रिस गेल का एक बड़ा रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया और उनकी टीम अब दूसरे क्वॉलीफायर में पहुंच गई है.

और पढ़ें: IPL 2026: फाइनल से एक जीत दूर राजस्थान रॉयल्स, क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस से होगी भिड़ंत

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  • May 28, 2026 7:06 AM IST

    Breaking News Today 28 May 2026: कर्नाटक की राजनीति में आज बड़ा फेरबदल होने जा रहा है. 2023 विधानसभा चुनावों में यहां बनी कांग्रेस सरकार की कमान सिद्धारमैया के हाथ में थी. अब वह अपने पद से आज इस्तीफा दे देंगे. खबरे हैं कि पार्टी अब डीके शिवकुमार को सरकार का नेतृत्व सौंपने जा रही है.

  • May 28, 2026 7:04 AM IST

    Breaking News Today 28 May 2026: नमस्कार! दिन भर की खबरों से जुड़ी इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. यहां आपको मिलेंगे रियल टाइम में पल-पल की घटनाओं के सभी लाइव अपडेट्स. जुड़े रहिए हमारे साथ…

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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