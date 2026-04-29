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Breaking News Today 29 April LIVE: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग आज, दिल्ली-एनसीआर में सुबह-सुबह बारिश

Breaking News Today 29 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: पश्चिम बंगाल में सियासी मौसम गर्म है क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है. वहीं दिल्ली में मौसम बदलने से गर्मी से राहत मिली है.

Breaking News Today 29 April LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में आज बुधवार, 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा. इस चरण में 142 सीटों पर कुल 1448 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं. इस विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सीएम ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही हैं. वह बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं.

152 सीटों पर हुए पहले चरण के मतदान में, राज्य में 92.72 प्रतिशत लोगों ने वोट डाले. यह देश की आजादी के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है. चुनाव के नतीजे 4 मई को दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नतीजों के साथ ही घोषित किए जाएंगे.

दिल्ली में बारिश

कई दिनों से जारी गर्म रातों के बाद दिल्ली का मौसम बुधवार सुबह को एकाएक बदल गया. दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की खबर है. मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है कि दिनभर हवा, आंधी, बारिश का असर रहेगा. यह बदलाव सक्रिय मौसमी सिस्टम की वजह से हो रहा है.

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