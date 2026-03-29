  • Hindi
  • India Hindi
  • Breaking India News Live Today 29 March Odisha Government Subhadra Yojana Iran Israel Us War Lpg Shortage Ipl 2026 Latest Hindi News
live

Breaking News Today 29 March: इस राज्य में महिलाओं के मिलेंगे सालाना 10 हजार रुपए, कौन कर सकता है आवेदन?

Breaking News Today 25 March 2026 Aaj Ki Taja Khabar: ओडिशा सरकार ने राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सुभद्रा योजना शुरू की है. सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठाएं और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला की उम्र 1 अप्रैल 2026 तक 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

Published date india.com Published: March 29, 2026 7:18 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Breaking News Today 29 March: ओडिशा सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सुभद्रा योजना के तहत नए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है. वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना में शामिल होने के इच्छुक लाभार्थी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान केवल नए आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा.

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला की उम्र 1 अप्रैल 2026 तक 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर साल कुल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. आर्थिक सहायता दो किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी. यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होगी और योजना की अवधि तक जारी रहेगी.

आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं. इच्छुक महिलाएं कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) या आम सेवा केंद्र (एएसके) के माध्यम से सुभद्रा पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं. इसके अलावा, आवेदन फॉर्म सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और सीडीपीओ कार्यालयों में निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों की महिलाएं भी आसानी से आवेदन कर सकें.

देश-दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें…

Live Updates

  • Mar 29, 2026 7:28 AM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: इजरायल डिफेंस फोर्सेज के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन ने कहा है कि इजरायली सेना कुछ ही दिनों में ईरान की ज्यादातर सैन्य उत्पादन क्षमताओं को तबाह कर देगी. एफी डेफ्रिन ने कहा है कि हम एक योजना के मुताबिक काम करते जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी पहले से की गई है और इसे हालात के हिसाब से लगातार बदला जा रहा है. डेफ्रिन ने कहा कि इजरायल कई मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है.

  • Mar 29, 2026 7:25 AM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: ओडिशा सरकार ने राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सुभद्रा योजना शुरू की है. सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठाएं और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला की उम्र 1 अप्रैल 2026 तक 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.