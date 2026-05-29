Breaking News Today 29 May: कर्नाटक का CM पद छोड़ने वाले सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में NEET परीक्षा लीक पर सुनवाई आज

Breaking News Today 29 May 2026 Aaj Ki Taza Khabar: कर्नाटक में सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होने की उम्मीद है, जहां डीके शिवकुमार को नए सीएम के रूप में चुना जाना तय दिख रहा है. वहीं NEET परीक्षा लीक होने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. उधर पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर शांति वार्ता के लिए तैयार दिख रहे हैं. दोनों ने आने वाले 60 दिनों तक सीजफायर की स्थिति को बरकरार रखने में सहमति दिखाई है.
Breaking News Today 29 May 2026: दुनिया के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी तट पर भारत के 15 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का चित्र बनाया है. सुदर्शन ने IPL के एलिमिनेटर मैच में वैभव के ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद उन्हें बधाई देने के मकसद से यह आकृति बनाई है. सूर्यवंशी की टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालीफायर में गुजरात टाइटन्स से भिड़ेगी.
#WATCH | Puri, Odisha | Sand artist Sudarshan Patnaik builds a sand sculpture to congratulate Indian cricketer Vaibhav Sooryavanshi for his historic innings during IPL SRH vs RR Eliminator.
Breaking News Today 29 May 2026: केंद्र सरकार द्वारा कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) का X अकाउंट बंद किए जाने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा. CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है.