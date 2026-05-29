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Breaking News Today 29 May: कर्नाटक का CM पद छोड़ने वाले सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में NEET परीक्षा लीक पर सुनवाई आज

Breaking News Today 29 May: कर्नाटक में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक संभव है. वहीं NEET परीक्षा लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी.

Written by: Arun Kumar
Updated: May 29, 2026, 7:35 AM IST
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Breaking News Today 29 May 2026 Aaj Ki Taza Khabar: कर्नाटक में सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होने की उम्मीद है, जहां डीके शिवकुमार को नए सीएम के रूप में चुना जाना तय दिख रहा है. वहीं NEET परीक्षा लीक होने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. उधर पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर शांति वार्ता के लिए तैयार दिख रहे हैं. दोनों ने आने वाले 60 दिनों तक सीजफायर की स्थिति को बरकरार रखने में सहमति दिखाई है.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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