  • Hindi
  • India Hindi
  • Breaking India News Live Today 3 May Assembly Elections 2026 Ipl 2026 America Vs Iran West Bengal Latest Hindi News
live

Breaking News Today 3 May LIVE: पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को फिर मतदान होगा, नतीजे 24 मई को आएंगे

Breaking News Today 3 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया.

Published date india.com Published: May 3, 2026 7:24 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Breaking News Today 3 May LIVE: पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को फिर मतदान होगा, नतीजे 24 मई को आएंगे

Breaking News Today 3 May LIVE Updates: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया. यह आदेश 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान चुनावी नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद दिया गया. पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों पर 4 मई को वोटों की गिनती होगी, जिसमें फलता शामिल नहीं है. आयोग ने कहा कि 29 अप्रैल को इस सीट पर हुई पूरी वोटिंग रद्द मानी जाएगी, और 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी. यह दोबारा वोटिंग 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगी. दोबारा वोटिंग के बाद, इस सीट पर वोटों की गिनती 24 मई को होगी.

इससे पहले शुक्रवार को, आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों – डायमंड हार्बर और मगराहाट (पश्चिम) – के 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने की घोषणा की थी. इन बूथों पर दोबारा वोटिंग शनिवार को हुई.

ममता बनर्जी ने काउंटिंग एजेंटों को निर्देश दिए

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को पार्टी के काउंटिंग एजेंटों को निर्देश दिया कि वे उन बूथों पर तत्काल दोबारा गिनती की मांग करें, जहां भाजपा 500 से 700 वोटों के अंतर से आगे चल रही हो. मुख्यमंत्री ने सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी नेताओं और मतगणना एजेंटों के साथ हुई एक वर्चुअल बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किए. उन्होंने मतगणना एजेंटों को सलाह दी कि वे रविवार रात मतगणना केंद्रों के पास ही रुकें, ताकि सोमवार को वे समय पर वहां पहुंच सकें.

डेढ़ घंटे चली इस बैठक के दौरान उन्होंने तालमेल और सतर्कता की आवश्यकता पर जोर दिया. सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मतगणना केंद्रों पर समय से पहले पहुंचने और एकजुट होकर काम करने को कहा. उन्होंने मतगणना प्रक्रिया के दौरान ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातों के बारे में भी उन्हें जानकारी दी.

टीएमसी सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी ने मतगणना के दौरान कड़ी निगरानी पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि जिन बूथों पर भाजपा 500-700 वोटों से लेकर 1 हजार वोटों तक के अंतर से आगे चल रही है, वहां तत्काल वोटों की दोबारा गिनती की मांग उठाई जानी चाहिए. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने विश्वास जताया कि पार्टी 200 से अधिक सीटें जीतेगी, लेकिन साथ ही आगाह भी किया कि मतगणना के दौरान सतर्कता में कोई ढील नहीं बरती जानी चाहिए. उन्होंने निर्देश दिया कि 4 मई को जब तक वह मीडिया को संबोधित न कर लें, तब तक पार्टी का कोई भी एजेंट मतगणना केंद्र छोड़कर न जाए.

जर्मनी से 5000 से ज्यादा सैनिक वापस बुलाएगा अमेरिका

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी से अपने सैनिकों की संख्या में और अधिक कटौती करने की योजना बना रहा है. उन्होंने बताया कि पेंटागन ने इस हफ़्ते की शुरुआत में कहा था अमेरिका जर्मनी से करीब 5,000 सैनिकों को बुलाने की योजना बना रहा है, लेकिन अब यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है.

इससे पहले, अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि करीब 5,000 अमेरिकी सैनिकों को जर्मनी से वापस बुलाने की योजना है. अमेरिकी मीडिया ने नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले अधिकारी के हवाले से कहा कि ईरान के साथ अमेरिका के युद्ध पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की हालिया टिप्पणियां “अनुचित और मददगार नहीं” थीं.

दरअसल, इस हफ्ते की शुरुआत में मर्ज़ ने ईरान के साथ अमेरिका के सैन्य कदमों की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि अमेरिका बिना योजना के काम कर रहा है और ईरान के नेतृत्व के सामने कमजोर पड़ रहा है. इसके जवाब में, ट्रंप ने जर्मन नेता पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें “पता ही नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं” और वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर नहीं हैं.

देश-दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें…

(इनपुट- IANS)

Live Updates

  • May 3, 2026 7:25 AM IST

    Breaking News Today LIVE: भारतीय चुनाव आयोग ने कहा है कि 29 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर हुई पूरी वोटिंग रद्द मानी जाएगी. 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी. यह दोबारा वोटिंग 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगी. दोबारा वोटिंग के बाद, इस सीट पर वोटों की गिनती 24 मई को होगी.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.