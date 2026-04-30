  • Hindi
  • India Hindi
  • Breaking India News Live Today 30 April Assembly Elections 2026 America Iran War Ipl 2026 Latest Hindi News
live

Breaking News Today 30 April LIVE: ईरान ने कहा- अगर अमेरिका नाकेबंदी जारी रखता है तो कड़ा जवाब दिया जाएगा, पश्चिम एशिया में फिर तनाव बढ़ने की आशंका

Breaking News Today 30 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका अपनी 'गैरकानूनी' समुद्री नाकेबंदी को होर्मुज स्‍ट्रेट में जारी रखता है तो उसे 'कड़ा जवाब' देना जरूरी होगा.

Published date india.com Published: April 30, 2026 7:00 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Breaking News Today 30 April LIVE: ईरान ने कहा- अगर अमेरिका नाकेबंदी जारी रखता है तो कड़ा जवाब दिया जाएगा, पश्चिम एशिया में फिर तनाव बढ़ने की आशंका

Breaking News Today 30 April LIVE Updates: ईरान के सरकारी प्रेस टीवी ने कहा है कि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ की गई नाकेबंदी ‘समुद्री डकैती और गुंडागर्दी’ है. इसे जल्द ही ‘व्यावहारिक और अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई’ का सामना करना पड़ेगा. स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, ईरान की सशस्त्र सेनाओं का कहना है कि ‘धैर्य की भी एक सीमा होती है और अगर अमेरिका अपनी ‘गैरकानूनी’ समुद्री नाकेबंदी को होर्मुज स्‍ट्रेट में जारी रखता है तो उसे ‘कड़ा जवाब’ देना जरूरी होगा.

इसी बीच, अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ईरानी जहाजों को जब्त करने की अमेरिका की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने कहा कि यह “कानूनी व्यापार में गैरकानूनी दबाव और दखल है. बता दें कि अमेरिका ने होर्मुज स्‍ट्रेट में यह नाकेबंदी 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान के साथ बातचीत के बाद कोई समझौता नहीं होने के बाद लगाई है.

पीएम मोदी ने बेंगलुरु की घटना पर जताई संवेदना, 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद की घोषणा

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद शिवाजीनगर स्थित सरकारी बोविंग अस्पताल की एक दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें तीन बच्चों सहित कुल सात लोगों की मौत हो गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुःख व्यक्त किया है और मृतकों-घायलों के परिजनों के लिए आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है.

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया गया. बयान में कहा कि कर्नाटक के बेंगलुरु में दीवार गिरने की यह घटना बेहद दुखद है. पीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी.

पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

पटियाला जिले के शंभू में 27 अप्रैल को रेलवे ट्रैक पर हुए आईईडी विस्फोट के प्रयास की जांच के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक पदार्थ पकड़े गए हैं. इससे पाकिस्तान की आईएसआई और खालिस्तान समर्थक तत्वों से जुड़ी गहरी जड़ें जमा चुकी आतंकी साजिश को एक बड़ा झटका लगा है.

डीजीपी ने बताया कि पटियाला पुलिस और एसएसओसी अमृतसर ने संयुक्त अभियान में तरनतारन जिले के पंजवार खुर्द गांव से 1 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) लॉन्चर, 2.296 किलोग्राम वजन का 1 धातु का आईईडी (डेटोनेटर और बैटरी सहित), 1.456 किलोग्राम वजन के आरडीएक्स के 2 पैकेट, 1 हैंड ग्रेनेड, मैगजीन और गोला-बारूद सहित 3 उच्च श्रेणी की पिस्तौलें और हेडफोन सहित 2 वायरलेस सेट बरामद किए हैं.

जांच से पता चला है कि इस आतंकी मॉड्यूल को मलेशिया स्थित एक संस्था का समर्थन प्राप्त था और वित्तीय सहायता मलेशिया के माध्यम से भेजी जा रही थी. सिरहिंद रेलवे ट्रैक विस्फोट और सीआईए मोगा पर हुए ग्रेनेड हमले से इस नेटवर्क के संबंधों की जांच की जा रही है.

देश-दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें…

(इनपुट- IANS)

Live Updates

  • Apr 30, 2026 7:08 AM IST

    Breaking News Today LIVE: बिहार के सिवान में एक रोड रेज (सड़क पर झगड़े) की घटना ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है. बुधवार की शाम टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मीपुर अंदर ढाला ओवरब्रिज के पास बुधवार शाम एक मामूली सड़क विवाद ने हिंसक गोलीबारी का रूप ले लिया. इसमें भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह के भतीजे हर्ष कुमार सिंह की मौत हो गई. नगर थाना के एसएचओ ने बताया कि चंदन सिंह अपने बेटे हर्ष कुमार सिंह के साथ तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे थे. रास्ते में अन्य परिजनों का इंतजार करते समय लगभग शाम 6:30 बजे उनकी गाड़ी की दूसरी कार से हल्की टक्कर हो गई. इसके बाद शुरू हुआ मामूली विवाद जल्द ही बढ़कर हिंसक झड़प में बदल गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस दौरान आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. हर्ष कुमार सिंह को कई गोलियां लगीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. चंदन सिंह को भी गोली लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. पहले उन्हें स्थानीय स्तर पर इलाज दिया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया गया.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.