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Breaking News Today 31 March: भीषण हुई मिडिल ईस्ट की जंग, अमेरिका ने भारत आ रहे ईरानी विमान को बनाया निशाना
Breaking News Today 31 March 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन उत्पादन संयंत्र पूरी तरह नष्ट किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं.
Breaking News Today 31 March: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़े इस युद्ध को एक महीने से ज्यादा समय पूरा हो चुका है. इस दौरान कूटनीतिक बयानों से लेकर जमीन पर मिसाइल हमलों तक, स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस युद्ध के दौरान ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के दो प्रयास किए हैं.
यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप और ईरान के बीच पहले से ही ठनी हुई है. इस बीच, यूरोपीय संघ (EU) ने भी ईरान पर मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर लगे प्रतिबंधों को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है.
कुवैत में भारतीय कर्मचारी की मौत
ईरान द्वारा कुवैत पर किए गए हमलों में एक दुखद खबर सामने आई. कुवैत के बिजली और जल मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इन हमलों में एक भारतीय कर्मचारी की जान चली गई है और एक इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है. यह घटना दिखाती है कि यह युद्ध अब केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि निर्दोष नागरिकों और प्रवासी मजदूरों को भी अपनी चपेट में ले रहा है.
डोनाल्ड ट्रंप ने ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ को दिए इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि उनकी नजर ईरान के सबसे बड़े तेल केंद्र खर्ग आइलैंड पर है. ट्रंप का मानना है कि तेल की इस सप्लाई लाइन को काटकर ईरान को समझौते के लिए मजबूर किया जा सकता है. हालांकि, ट्रंप ने यह भी उम्मीद जताई कि ईरान के साथ जल्द ही कोई नया समझौता हो सकता है.
इस्लामाबाद में ‘शांति’ के लिए बड़ी बैठक
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किये और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने एक हाई-लेवल मीटिंग की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा बहाल करना और युद्ध को रोकने के लिए शांतिपूर्ण विकल्पों पर विचार करना था.
ईरानी राष्ट्रपति की दो-टूक चेतावनी
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सोशल मीडिया पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ईरान युद्ध की शुरुआत नहीं करता, लेकिन अगर उस पर हमला हुआ तो वह पीछे नहीं हटेगा. अगर ईरान के आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा. पेजेश्कियन ने पड़ोसी देशों से अपील की कि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के दुश्मनों (अमेरिका-इजरायल) को न करने दें.
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