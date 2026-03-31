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Breaking News Today 31 March: भीषण हुई मिडिल ईस्ट की जंग, अमेरिका ने भारत आ रहे ईरानी विमान को बनाया निशाना

Breaking News Today 31 March 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन उत्पादन संयंत्र पूरी तरह नष्ट किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं.

Published date india.com Published: March 31, 2026 7:20 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Breaking News Today 31 March: भीषण हुई मिडिल ईस्ट की जंग, अमेरिका ने भारत आ रहे ईरानी विमान को बनाया निशाना

Breaking News Today 31 March: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़े इस युद्ध को एक महीने से ज्यादा समय पूरा हो चुका है. इस दौरान कूटनीतिक बयानों से लेकर जमीन पर मिसाइल हमलों तक, स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस युद्ध के दौरान ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के दो प्रयास किए हैं.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप और ईरान के बीच पहले से ही ठनी हुई है. इस बीच, यूरोपीय संघ (EU) ने भी ईरान पर मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर लगे प्रतिबंधों को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है.

कुवैत में भारतीय कर्मचारी की मौत

ईरान द्वारा कुवैत पर किए गए हमलों में एक दुखद खबर सामने आई. कुवैत के बिजली और जल मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इन हमलों में एक भारतीय कर्मचारी की जान चली गई है और एक इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है. यह घटना दिखाती है कि यह युद्ध अब केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि निर्दोष नागरिकों और प्रवासी मजदूरों को भी अपनी चपेट में ले रहा है.

डोनाल्ड ट्रंप ने ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ को दिए इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि उनकी नजर ईरान के सबसे बड़े तेल केंद्र खर्ग आइलैंड पर है. ट्रंप का मानना है कि तेल की इस सप्लाई लाइन को काटकर ईरान को समझौते के लिए मजबूर किया जा सकता है. हालांकि, ट्रंप ने यह भी उम्मीद जताई कि ईरान के साथ जल्द ही कोई नया समझौता हो सकता है.

इस्लामाबाद में ‘शांति’ के लिए बड़ी बैठक

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किये और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने एक हाई-लेवल मीटिंग की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा बहाल करना और युद्ध को रोकने के लिए शांतिपूर्ण विकल्पों पर विचार करना था.

ईरानी राष्ट्रपति की दो-टूक चेतावनी

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सोशल मीडिया पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ईरान युद्ध की शुरुआत नहीं करता, लेकिन अगर उस पर हमला हुआ तो वह पीछे नहीं हटेगा. अगर ईरान के आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा. पेजेश्कियन ने पड़ोसी देशों से अपील की कि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के दुश्मनों (अमेरिका-इजरायल) को न करने दें.

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  • Mar 31, 2026 7:33 AM IST
    कुवैत की सरकारी तेल कंपनी के हवाले से आधिकारिक समाचार एजेंसी KUNA ने बताया, ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई बंदरगाह पर मौजूद एक कुवैती कच्चे तेल के टैंकर पर हमला कर दिया. इससे कुवैती तेल टैंकर में आग लग गई.
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    आज IPL 2026 में पंजाब किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे, मुल्लांपुर में खेला जाएगा.

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    बीजेपी पश्चिम बंगाल के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची की घोषणा कर सकती है.

  • Mar 31, 2026 7:31 AM IST

    केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम में चुनाव प्रचार करेंगे. वह तेजपुर और डेरगांव विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे.

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    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, प्रदेश अध्यक्ष और दरांग-उदलगुरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद दिलीप सैकिया और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भारतीय जनता पार्टी, असम प्रदेश के चुनाव संकल्प पत्र (घोषणापत्र) का अनावरण करेंगे.

  • Mar 31, 2026 7:30 AM IST

    खनऊ बसपा कार्यालय पर मायावती की अहम बैठक होगी. बैठक में सभी जिले और प्रदेश स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे. बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी और बसपा जमीनी हकीकत को लेकर चर्चा की जाएगी.

  • Mar 31, 2026 7:29 AM IST

    DMK प्रेसिडेंट और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन आज तिरुवरूर से अपने तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करेंगे.

  • Mar 31, 2026 7:29 AM IST

    दो LPG कैरियर, BW Tyr और BW Elm, लगभग 94,000 मीट्रिक टन का कुल कार्गो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और सुरक्षित रूप से इस इलाके से गुज़रने के बाद भारत के रास्ते में हैं. BW Tyr के 31 मार्च 2026 को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है.

  • Mar 31, 2026 7:28 AM IST

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉन्वोकेशन में चीफ गेस्ट होंगी.

  • Mar 31, 2026 7:28 AM IST

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात आएंगे. सुबह करीब 10 बजे, प्रधानमंत्री गांधीनगर में सम्राट संप्रति म्यूज़ियम का उद्घाटन करेंगे. इस मौके पर वे लोगों को भी संबोधित करेंगे. दोपहर करीब 12:45 बजे, प्रधानमंत्री अहमदाबाद के साणंद में कायनेज़ सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन करेंगे और एक पब्लिक मीटिंग को भी संबोधित करेंगे.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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