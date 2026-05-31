Breaking News Today 31 May LIVE: सूर्या चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर, मौत

Breaking News Today 31 May LIVE Updates: गाजियाबाद में सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया है. अस्पताल में इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई. वहीं दिल्ली के साकेत में 5 मंजिला एक इमारत गिर गई. इसमें से 10 लोगो को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. एक अन्य मुख्य राष्ट्रीय घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर कहा कि बीजेपी अस्पताल को डरा रही.
Today’s Breaking News Live Updates: देश, दुनिया, खेल, बिजनेस और मनोरंजन जगत में दिन भर हुई हलचल को अब आप एक ही क्लिक में पढ़ सकते हैं. India.com के साथ बने रहें और समय-समय पर पेज को रिफ्रेश करते रहें. जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे आपको पूरे दिन की सभी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती जाएंगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें