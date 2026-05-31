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Breaking News Today 31 May LIVE: सूर्या चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर, मौत

Breaking News Today 31 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिका के रक्षामंत्री हेगसेथ ने धमकी दी है कि डील न होने पर अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है.

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photo credit- File Photo

Breaking News Today 31 May LIVE Updates: गाजियाबाद में सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया है. अस्पताल में इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई. वहीं दिल्ली के साकेत में 5 मंजिला एक इमारत गिर गई. इसमें से 10 लोगो को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. एक अन्य मुख्य राष्ट्रीय घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर कहा कि बीजेपी अस्पताल को डरा रही. और पढ़ें: Breaking News 30 May: गाजियाबाद में पैरा एथलीट की हत्या, शरीर पर मिले गहरे जख्म; जांच में जुटी पुलिस

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