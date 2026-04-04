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Breaking News Today 4 April: हिमाचल के कुल्लू में बड़ा हादसा, घूमने निकले टूरिस्टों की गाड़ी गहरी खाई में गिरी, तीन की जान गई

Breaking News Today 4 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग अब और भी भीषण होती जा रही है. इस बीच एक रिपोर्ट ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के लगभग आधे मिसाइल लॉन्चर अभी भी सुरक्षित हैं. अमेरिका को मिली खुफिया जानकारी में इसकी पुष्टि हुई है.

US-Israel-Iran War News: इजरायली सेना लेबनान की राजधानी बेरूत में लगातार हमले कर रही है. इजरायली सेना का कहना है कि वह बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही है. अल जजीरा के अनुसार, 2 मार्च से अब तक लेबनान पर हुए इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,368 हो गई है. 4,138 अन्य लोग घायल हुए हैं.

इस बीच सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राज्य अमेरिका की नवीनतम खुफिया जानकारी के अनुसार, ईरान के लगभग आधे मिसाइल लॉन्चर अभी भी सुरक्षित हैं और देश के शस्त्रागार में अभी भी हजारों एकतरफा हमला करने वाले ड्रोन मौजूद हैं. सीएनएन के अनुसार, ईरानी नौसेना के जहाज बड़े पैमाने पर नष्ट हो गए हैं. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के अलग नौसैनिक बलों ने अभी भी अपनी क्षमताओं का लगभग आधा हिस्सा बरकरार रखा है.

स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, आकलन यह भी दर्शाते हैं कि ईरान के पास अभी भी बड़ी संख्या में मिसाइलें हैं. साथ ही इसके तटीय रक्षा क्रूज मिसाइलों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बरकरार है.

होर्मुज स्‍ट्रेट पर क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज स्‍ट्रेट को फिर से खोला जा सकता है. ट्रंप ने इसे भारी मुनाफा कमाने का अवसर बताया. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि थोड़ा और समय मिलने पर हम आसानी से होर्मुज स्‍ट्रेट खोल सकते हैं, तेल ले सकते हैं और बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब इस संकरे जलमार्ग से जहाजों का निकलना मुश्किल हो गया है.

भारत की खबरें…

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार, 3 अप्रैल को राजधानी में एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए एक अग्रेसिव और बड़े लेवल की स्ट्रैटेजी पेश की. उन्होंने समय पर काम करके 62 पहचाने गए हॉटस्पॉट पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए कड़े कदम उठाने का संकेत दिया. एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान 2026 को शुरू करने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल सरकार के 2026-27 के ‘ऐतिहासिक’ ग्रीन बजट पर आधारित है और इसका मकसद साफ हवा के लक्ष्यों को ऐसे नतीजों में बदलना है जिन्हें मापा जा सके. उन्होंने कहा कि समय पर काम करके 62 पहचाने गए हॉटस्पॉट पर ट्रैफिक जाम को कम करने की कोशिशें चल रही हैं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूरे शहर में एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिसके साथ स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन और कीमतों में सुधार किए जा रहे हैं ताकि सड़कों का इस्तेमाल बेहतर हो और एमिशन कम हो. शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दूषण पर असरदार कंट्रोल के बारे में एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग हुई.

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