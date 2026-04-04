  • Hindi
  • India Hindi
  • Breaking India News Live Today 4 April Iran Israel Us War Donald Trump Fighter Jet Down Strait Of Hormuz Lpg Ipl 2026 Latest Hindi News
live

Breaking News Today 4 April: हिमाचल के कुल्लू में बड़ा हादसा, घूमने निकले टूरिस्टों की गाड़ी गहरी खाई में गिरी, तीन की जान गई

Breaking News Today 4 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग अब और भी भीषण होती जा रही है. इस बीच एक रिपोर्ट ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के लगभग आधे मिसाइल लॉन्चर अभी भी सुरक्षित हैं. अमेरिका को मिली खुफिया जानकारी में इसकी पुष्टि हुई है.

Published date india.com Updated: April 4, 2026 10:30 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Breaking News Today 4 April: हिमाचल के कुल्लू में बड़ा हादसा, घूमने निकले टूरिस्टों की गाड़ी गहरी खाई में गिरी, तीन की जान गई

US-Israel-Iran War News: इजरायली सेना लेबनान की राजधानी बेरूत में लगातार हमले कर रही है. इजरायली सेना का कहना है कि वह बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही है. अल जजीरा के अनुसार, 2 मार्च से अब तक लेबनान पर हुए इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,368 हो गई है. 4,138 अन्य लोग घायल हुए हैं.

इस बीच सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राज्य अमेरिका की नवीनतम खुफिया जानकारी के अनुसार, ईरान के लगभग आधे मिसाइल लॉन्चर अभी भी सुरक्षित हैं और देश के शस्त्रागार में अभी भी हजारों एकतरफा हमला करने वाले ड्रोन मौजूद हैं. सीएनएन के अनुसार, ईरानी नौसेना के जहाज बड़े पैमाने पर नष्ट हो गए हैं. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के अलग नौसैनिक बलों ने अभी भी अपनी क्षमताओं का लगभग आधा हिस्सा बरकरार रखा है.

स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, आकलन यह भी दर्शाते हैं कि ईरान के पास अभी भी बड़ी संख्या में मिसाइलें हैं. साथ ही इसके तटीय रक्षा क्रूज मिसाइलों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बरकरार है.

होर्मुज स्‍ट्रेट पर क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज स्‍ट्रेट को फिर से खोला जा सकता है. ट्रंप ने इसे भारी मुनाफा कमाने का अवसर बताया. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि थोड़ा और समय मिलने पर हम आसानी से होर्मुज स्‍ट्रेट खोल सकते हैं, तेल ले सकते हैं और बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब इस संकरे जलमार्ग से जहाजों का निकलना मुश्किल हो गया है.

भारत की खबरें…

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार, 3 अप्रैल को राजधानी में एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए एक अग्रेसिव और बड़े लेवल की स्ट्रैटेजी पेश की. उन्होंने समय पर काम करके 62 पहचाने गए हॉटस्पॉट पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए कड़े कदम उठाने का संकेत दिया. एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान 2026 को शुरू करने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल सरकार के 2026-27 के ‘ऐतिहासिक’ ग्रीन बजट पर आधारित है और इसका मकसद साफ हवा के लक्ष्यों को ऐसे नतीजों में बदलना है जिन्हें मापा जा सके. उन्होंने कहा कि समय पर काम करके 62 पहचाने गए हॉटस्पॉट पर ट्रैफिक जाम को कम करने की कोशिशें चल रही हैं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूरे शहर में एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिसके साथ स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन और कीमतों में सुधार किए जा रहे हैं ताकि सड़कों का इस्तेमाल बेहतर हो और एमिशन कम हो. शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दूषण पर असरदार कंट्रोल के बारे में एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग हुई.

देश-दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें…

Live Updates

  • Apr 4, 2026 10:30 PM IST

    हिमाचल के कुल्लू में देर रात टूरिस्टों की ट्रैवलर खाई में गिरी. करीब 15 लोग सवार थे, जलोड़ी जोत से लौट रहे थे, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई

  • Apr 4, 2026 9:00 PM IST

    अनूपपुर(मध्य प्रदेश): एसपी अनूपपुर मोती-उर-रहमान ने बताया, “6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि यहां एक होटल के फ्लोर एकाएक गिर गए. रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.”

  • Apr 4, 2026 6:41 PM IST

    पुडुचेरी: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, कांग्रेस-DMK गठबंधन की पुडुचेरी में जीत होगी. हमने कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में अपने वादे पूरे किए. हम भाजपा की तरह नहीं हैं, हम जो भी कहते हैं वह पूरा करते हैं. उन्होंने आगे कहा, 16, 17 और 18 को संसद है. हम सर्वदलीय बैठक करेंगे, देखते हैं कि क्या सुझाव आते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि संसद में हमें क्या मुद्दे उठाने हैं.

  • Apr 4, 2026 4:13 PM IST

  • Apr 4, 2026 3:09 PM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारतीय ध्वज लगा एक और एलपीजी टैंकर ग्रीन सान्वी होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से गुजर गया. जहाज ट्रैकिंग डाटा के अनुसार, यह इस अहम समुद्री मार्ग को सुरक्षित पार करने वाला सातवां भारतीय पोत है. अनुमान लगाया जा रहा है कि टैंकर में लगभग 44,000 टन एलपीजी है, जो पश्चिम एशिया में चल रहे झगड़े से पहले भारत में लगभग आधे दिन की एलपीजी की खपत के बराबर है.

  • Apr 4, 2026 2:22 PM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और अमेरिका-ईरान संघर्ष के पांचवें सप्ताह में पहुंचने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है. हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 2.2 प्रतिशत और चांदी 3.8 प्रतिशत तक गिर गई. घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स पर जून डिलीवरी वाला सोना हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन 1,49,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं अगर चांदी की बात करें तो एमसीएक्स पर मई डिलीवरी वाली चांदी अंतिम कारोबारी दिन 4.48 प्रतिशत यानी 10,901 रुपए गिरकर 2,32,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई.

  • Apr 4, 2026 1:36 PM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 321 मौजूदा मतदान केंद्रों को मतदाताओं की सुविधा के लिए दूसरी जगह स्थानांतरित करने की भी अनुमति दी है. न फैसलों के बाद अब पश्चिम बंगाल में कुल मतदान केंद्रों की संख्या, सहायक केंद्रों समेत, बढ़कर 85,379 हो गई है.

  • Apr 4, 2026 1:35 PM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. चुनाव आयोग ने राज्य में 4,660 सहायक मतदान केंद्र बनाने को मंजूरी दी है. ये नए केंद्र उन जगहों पर बनाए जाएंगे जहां किसी एक पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या 1,200 से ज्यादा है.

  • Apr 4, 2026 12:30 PM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: एनसीआर में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण क्षेत्र में लगातार बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और कई जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार यह अस्थिर स्थिति 8 अप्रैल तक बनी रह सकती है. 5 और 6 अप्रैल को मौसम कुछ हद तक साफ रहने की संभावना है, जहां तापमान 32 से 33 डिग्री तक पहुंच सकता है. इसके बाद 7 और 8 अप्रैल को फिर से आंशिक बादल छाने और बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारों का दौर लौट सकता है.

  • Apr 4, 2026 10:29 AM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सुरक्षाकर्मी और वाहन चालक पर वंडूर में पांच लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर हमला किया, जिसके बाद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने यह जानकारी दी. वंडूर पुलिस के अनुसार, मामला दर्ज कर लिया गया है और एक व्यक्ति फिलहाल हिरासत में है. पुलिस ने बताया कि थरूर के सुरक्षाकर्मी रतीश के. पी. की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. प्राथमिकी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार शाम करीब साढ़े सात बजे वंडूर के तिरुवाली के पास चेल्लीथोडे में हुई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना एस वक्त हुई जब चेल्लीथोडे पुल पर जाम था और थरूर कांग्रेस नेता ए. पी. अनिलकुमार के चुनावी अभियान कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.