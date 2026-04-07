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Breaking News Today 7 April: इजरायली हमलों से लेबनान में कोहराम, ईरान बोला- 'सरेंडर करो या तबाही के लिए रहो तैयार'

Breaking News Today 7 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग और भीषण होती जा रही है. वहीं जंग के कारण गैस और तेल का संकट भी बरकरार है.

Published date india.com Updated: April 7, 2026 7:54 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Breaking News Today 7 April: इजरायली हमलों से लेबनान में कोहराम, ईरान बोला- 'सरेंडर करो या तबाही के लिए रहो तैयार'

Breaking News Today 7 April: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष को अब 5 सप्ताह बीत चुके हैं. आज मंगलवार (7 अप्रैल 2026) को युद्ध के 39वें दिन भी दोनों पक्षों के बीच भीषण हमले जारी हैं. लेबनान में इजरायली हमलों के कारण एक ही दिन में 15 लोगों की जान चली गई और 53 अन्य घायल हो गए.

इसके साथ ही, इजरायल ने ईरान के कोम शहर में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम पांच लोगों की मौत हुई है. तनाव को बढ़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए अंतिम अल्टीमेटम दिया है.

ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि मंगलवार तक इसे नहीं खोला गया, तो ईरान के पावर ग्रिड और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा, जिससे वहां की स्थिति अत्यंत भयावह हो जाएगी. इसके जवाब में ईरान की IRGC नौसेना ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि यह रणनीतिक जलमार्ग अब कभी भी अमेरिका और इजरायल के लिए पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा.

युद्ध के इन फैसलों के कारण राष्ट्रपति ट्रंप को स्वदेश में भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिकी कांग्रेसी जेक ऑचिनक्लॉस ने ट्रंप की रणनीति को विफल बताते हुए उन्हें इतिहास का ऐसा राष्ट्रपति करार दिया जिसने अकेले युद्ध शुरू किया और उसमें हार का सामना कर रहे हैं.

इस बीच, कूटनीतिक स्तर पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर चर्चा कर पिछले 37 दिनों से जारी अमेरिका-इजरायली हमलों की जानकारी साझा की है.

Live Updates

  • Apr 7, 2026 7:54 AM IST
    दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में सुबह बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ.
  • Apr 7, 2026 7:53 AM IST

    टना, बिहार: भाजपा सांसद रवि किशन ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, “प्रधानमंत्री मोदी की सोच ने नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा दी है. सदन में अब 33% महिलाएं होंगी. देश में 70 करोड़ महिलाएं हैं. देश में महिला शक्ति की पहली पसंद प्रधानमंत्री मोदी हैं. महिलाओं को आरक्षण मिलना बहुत जरूरी था. सदन शुरू होगा तब यह बिल पारित होगा.”

  • Apr 7, 2026 7:53 AM IST

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक रात में तबाह करने की धमकी पर तेहरान ने कड़ा पलटवार किया है. ईरानी संसद अध्यक्ष के सलाहकार महदी मोहम्मदी ने सोशल मीडिया (X) पर सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है. उन्होंने ट्रंप को केवल 20 घंटे की मोहलत देते हुए कहा कि या तो अमेरिका झुके, वरना उसके क्षेत्रीय सहयोगियों का खात्मा तय है.

  • Apr 7, 2026 7:52 AM IST

    CBS की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार रात कुवैत के अली अल सलेम हवाई अड्डे पर हुए ईरानी ड्रोन हमले में 15 अमेरिकी सैन्यकर्मी घायल हो गए. दो अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इनमें से अधिकांश घायल उपचार के बाद वापस ड्यूटी पर लौट आए हैं.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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