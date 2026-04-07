Hindi India Hindi

Breaking India News Live Today 7 April 2026 Iran Israel Usa War Day 39 Trump Ultimatum Strait Of Hormuz Cylinder Price Hike Ipl 2026 Rr Vs Mi Latest Hindi News

live

Breaking News Today 7 April: इजरायली हमलों से लेबनान में कोहराम, ईरान बोला- 'सरेंडर करो या तबाही के लिए रहो तैयार'

Breaking News Today 7 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग और भीषण होती जा रही है. वहीं जंग के कारण गैस और तेल का संकट भी बरकरार है.

Breaking News Today 7 April: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष को अब 5 सप्ताह बीत चुके हैं. आज मंगलवार (7 अप्रैल 2026) को युद्ध के 39वें दिन भी दोनों पक्षों के बीच भीषण हमले जारी हैं. लेबनान में इजरायली हमलों के कारण एक ही दिन में 15 लोगों की जान चली गई और 53 अन्य घायल हो गए.

इसके साथ ही, इजरायल ने ईरान के कोम शहर में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम पांच लोगों की मौत हुई है. तनाव को बढ़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए अंतिम अल्टीमेटम दिया है.

ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि मंगलवार तक इसे नहीं खोला गया, तो ईरान के पावर ग्रिड और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा, जिससे वहां की स्थिति अत्यंत भयावह हो जाएगी. इसके जवाब में ईरान की IRGC नौसेना ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि यह रणनीतिक जलमार्ग अब कभी भी अमेरिका और इजरायल के लिए पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा.

युद्ध के इन फैसलों के कारण राष्ट्रपति ट्रंप को स्वदेश में भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिकी कांग्रेसी जेक ऑचिनक्लॉस ने ट्रंप की रणनीति को विफल बताते हुए उन्हें इतिहास का ऐसा राष्ट्रपति करार दिया जिसने अकेले युद्ध शुरू किया और उसमें हार का सामना कर रहे हैं.

इस बीच, कूटनीतिक स्तर पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर चर्चा कर पिछले 37 दिनों से जारी अमेरिका-इजरायली हमलों की जानकारी साझा की है.

Load More