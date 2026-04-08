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Breaking News Today 8 April: सीजफायर के बाद भी नहीं थमी दहशत, अरब देशों में हाई अलर्ट

Breaking News Today 8 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: भारी तनाव और हवाई हमलों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो सप्ताह के संघर्ष विराम की घोषणा की है.

Published date india.com Updated: April 8, 2026 7:26 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Breaking News Today 8 April: सीजफायर के बाद भी नहीं थमी दहशत, अरब देशों में हाई अलर्ट

Breaking News Today 8 April: अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 5 हफ्तों से जारी भीषण युद्ध के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि दोनों देशों के बीच दो सप्ताह के संघर्ष विराम को लेकर सहमति बन गई है.

हालांकि, इस घोषणा से ठीक पहले अमेरिका ने ईरान द्वारा दी गई डेडलाइन खत्म होने से पूर्व ही उसके कई शहरों पर हवाई हमले किए थे. इस दौरान ट्रंप ने बेहद सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा था, “आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा. मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा.”

युद्ध के स्थिति और नुकसान

कल (7 अप्रैल 2026) को युद्ध के 39वें दिन भी दोनों पक्षों के बीच गोलाबारी जारी रही. इजरायली हमलों में एक ही दिन में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 53 लोग घायल हुए हैं. अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने कोम स्थित एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर है.

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं

युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के भीतर ही कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिकी कांग्रेसी जेक ऑचिनक्लॉस ने ट्रंप की रणनीति को विफल बताते हुए उनकी तीखी आलोचना की है. उन्होंने ट्रंप को अमेरिकी इतिहास का ऐसा राष्ट्रपति करार दिया जिसने अकेले जंग शुरू की और हार गया.

दूसरी ओर, कूटनीतिक स्तर पर ईरान ने रूस से संपर्क साधा है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर बात की और अमेरिका व इजरायल द्वारा ईरानी नागरिकों पर किए गए हमलों की जानकारी साझा की.

Live Updates

  • Apr 8, 2026 7:26 AM IST

    शांति की कोशिशों के बीच इजरायली सेना (IDF) ने दावा किया है कि ईरान की ओर से ताजा मिसाइल हमले किए गए हैं. इस दावे ने युद्धविराम की सफलता पर सवालिया निशान लगा दिए हैं.

  • Apr 8, 2026 7:26 AM IST

    सीजफायर के ऐलान के तुरंत बाद कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गईं. एक साथ कई देशों में अलर्ट जारी होना इस बात का संकेत है कि जमीनी हालात अभी भी नियंत्रण से बाहर हैं.

  • Apr 8, 2026 7:25 AM IST

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघर्ष विराम (Ceasefire) की घोषणा किए जाने के महज कुछ ही घंटों के भीतर समूचे खाड़ी देशों में अलर्ट सायरन गूंज उठे, जिससे क्षेत्र में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया.

  • Apr 8, 2026 7:25 AM IST

    अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका-ईरान के बीच दो सप्ताह के संघर्ष विराम को लेकर सहमति बनी है.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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