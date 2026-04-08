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Breaking News Today 8 April: सीजफायर के बाद भी नहीं थमी दहशत, अरब देशों में हाई अलर्ट

Breaking News Today 8 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: भारी तनाव और हवाई हमलों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो सप्ताह के संघर्ष विराम की घोषणा की है.

Breaking News Today 8 April: अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 5 हफ्तों से जारी भीषण युद्ध के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि दोनों देशों के बीच दो सप्ताह के संघर्ष विराम को लेकर सहमति बन गई है.

हालांकि, इस घोषणा से ठीक पहले अमेरिका ने ईरान द्वारा दी गई डेडलाइन खत्म होने से पूर्व ही उसके कई शहरों पर हवाई हमले किए थे. इस दौरान ट्रंप ने बेहद सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा था, “आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा. मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा.”

युद्ध के स्थिति और नुकसान

कल (7 अप्रैल 2026) को युद्ध के 39वें दिन भी दोनों पक्षों के बीच गोलाबारी जारी रही. इजरायली हमलों में एक ही दिन में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 53 लोग घायल हुए हैं. अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने कोम स्थित एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर है.

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं

युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के भीतर ही कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिकी कांग्रेसी जेक ऑचिनक्लॉस ने ट्रंप की रणनीति को विफल बताते हुए उनकी तीखी आलोचना की है. उन्होंने ट्रंप को अमेरिकी इतिहास का ऐसा राष्ट्रपति करार दिया जिसने अकेले जंग शुरू की और हार गया.

दूसरी ओर, कूटनीतिक स्तर पर ईरान ने रूस से संपर्क साधा है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर बात की और अमेरिका व इजरायल द्वारा ईरानी नागरिकों पर किए गए हमलों की जानकारी साझा की.

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