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Breaking News Today 8 May LIVE: पश्चिम बंगाल में आज चुना जाएगा बीजेपी विधायक दल का नेता, ईरान-अमेरिका युद्ध फिर भड़कने की आशंका
Breaking News Today 8 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भाजपा ने राज्य में पहली बार सरकार गठन की तैयारियां शुरू कर दी हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक के रूप में पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं. आज विधायक दल का नेता चुना जा सकता है.
Breaking News Today 8 May LIVE Updates: सबकी नजरें इस बात पर हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी. विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज बंगाल में बैठक होने वाली है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे. राज्य में भाजपा पहली बार सरकार बनाने जा रही है. पश्चिम बंगाल में हार के बावजूद तृणमूल चीफ ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था. हालांकि, राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य विधानसभा को भंग कर दिया है. अब नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है.
बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल को भी बर्खास्त कर दिया है. इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल किया. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
बता दें कि 2026 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बड़ी जीत हासिल की है. भाजपा ने 293 में से 207 सीट हासिल की है, जबकि तृणमूल 80 सीटों तक ही सिमट कर रह गई है. बंगाल में बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने के लिए 148 सीट चाहिए थीं, लेकिन भाजपा ने 207 सीटों के साथ यह आंकड़ा भी पार कर लिया है. एक सीट फाल्टा पर 21 मई को मतदान और 24 मई को नतीजे आएंगे.
फिर भड़क सकता है अमेरिका-ईरान युद्ध
पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग भड़कने का आशंका है. अमेरिकी नौसेना ने ईरान में कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. यह हमला ईरानी हमले के जवाब में किया गया जिसमें ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे तीन अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला किया था. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ABC News से कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष-विराम अभी भी जारी है. अमेरिका हमले को ट्रंप ने एक “हल्की-फुल्की चोट” कहा. दूसरी तरफ ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने अमेरिका पर संघर्ष-विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और जवाब देने की बात कही है.
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(इनपुट- IANS)
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