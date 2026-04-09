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Breaking News Today 9 April: असम, केरल और पुडुचेरी में आज मतदान, 10 लाख वोटर पहली बार डालेंगे वोट

Breaking News Today 9 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: भारत में आज तीन राज्यों में मतदान है. वहीं, दूसरी ओर सीजफायर के बावजूद लेबनान पर इजरायली हमले जारी हैं, जिसे लेकर ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि हमले नहीं रुके तो वह सीजफायर संधि को रद्द कर देगा.

Published date india.com Published: April 9, 2026 6:43 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Breaking News Today 9 April: असम, केरल और पुडुचेरी में आज मतदान, 10 लाख वोटर पहली बार डालेंगे वोट

Breaking News Today 9 April: आज गुरुवार (9 अप्रैल, 2026) को केरल, असम, और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हो रहा है. चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. तीनों ही क्षेत्रों में एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं और मतगणना 4 मई को होगी.

केरलम में आज 140 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है. राज्य के 2.71 करोड़ मतदाता 883 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला करेंगे. वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाला LDF (वाम लोकतांत्रिक मोर्चा) लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत की उम्मीद कर रहा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF (संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा) सत्ता में वापसी की कोशिश में है.

तीन राज्यों में मतदान

वहीं, एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) इस बार राज्य में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है. राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या (1.39 करोड़) पुरुषों (1.32 करोड़) से अधिक है. इसके अलावा, 273 ट्रांसजेंडर और 2.42 लाख से अधिक प्रवासी मतदाता भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं.

असम में सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम

असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं. यहां मुख्य मुकाबला भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन और कांग्रेस समर्थित विपक्षी मोर्चे के बीच है. निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य भर में 1.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है.

पुडुचेरी में 30 सीटों पर कड़ी टक्कर

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान होगा. यहां करीब 9.50 लाख मतदाता 294 उम्मीदवारों के लिए वोट करेंगे. कुल 1,099 मतदान केंद्रों में से 209 को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां अतिरिक्त निगरानी के लिए माइक्रो-ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं.

अमेरिका-ईरान संघर्ष और सीजफायर

एक तरफ जहां भारत में चुनावी उत्साह है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया से गंभीर चिंताजनक खबरें आ रही हैं. अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम के बावजूद स्थिति नाजुक बनी हुई है. इजरायल द्वारा लेबनान पर लगातार हवाई हमले जारी हैं, जिसमें भारी जनहानि हुई है।.ईरान के विदेश मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि लेबनान पर हमले नहीं रुके, तो वे सीजफायर समझौते को रद्द कर देंगे.

तनाव बरकरार

सीजफायर से ठीक पहले अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर एयरस्ट्राइक की थी. अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह दो सप्ताह का विराम काफी नाजुक है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य और लेबनान में जारी हिंसा किसी भी समय बड़े युद्ध को दोबारा भड़का सकती है. इन चुनावी और वैश्विक गतिविधियों के बीच, पूरी दुनिया की नजरें आज के घटनाक्रमों पर टिकी हुई हैं. यहां लीजिए पल-पल की अपडेट.

Live Updates

  • Apr 9, 2026 6:51 AM IST

  • Apr 9, 2026 6:51 AM IST
    असम: दिसपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 115 और 116 में मतदान की तैयारियां चल रही हैं. मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा.
  • Apr 9, 2026 6:50 AM IST

  • Apr 9, 2026 6:48 AM IST

    अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए दो सप्ताह के संघर्ष विराम समझौते के बावजूद लेबनान में शांति स्थापित होती नहीं दिख रही है. एक तरफ जहां ईरान के साथ सीधे युद्ध पर अस्थायी विराम लगा है, वहीं दूसरी ओर इजरायल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियानों को और तेज कर दिया है.

  • Apr 9, 2026 6:47 AM IST

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव अभियान को तेजी प्रदान करते हुए हल्दिया, आसनसोल और सिउरी में तीन रैलियों को संबोधित करेंगे.

  • Apr 9, 2026 6:47 AM IST

    इन मतदाताओं में 63,423 सर्विस वोटर हैं, 6,42,314 मतदाता 18-19 वर्ष आयु वर्ग के हैं, 2,50,006 मतदाता 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और 2,05,085 दिव्यांग (विकलांग) व्यक्ति हैं.

  • Apr 9, 2026 6:47 AM IST

    कुल 2.50 करोड़ मतदाता मतदान करने के लिए पात्र हैं. ये मतदाता चुनाव में मैदान में उतरे 722 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. इन 2.50 करोड़ मतदाताओं में से 1.25 करोड़ पुरुष, 1.25 करोड़ महिलाएं और 318 ट्रांसजेंडर हैं.

  • Apr 9, 2026 6:47 AM IST

    कुल मतदान केंद्रों में से 126 (प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक) को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है. 4,021 बूथ का संचालन पूरी तरह से महिला कर्मियों द्वारा किया जाएगा, जिनमें कछार जिले में सबसे अधिक 398 बूथ हैं.

  • Apr 9, 2026 6:47 AM IST

    अधिकारियों ने बताया कि एक ही चरण में होने वाले इस मतदान के लिए 35 जिलों में 31,940 मतदान केंद्र बनाये गए हैं. संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है. चुनाव परिणाम चार मई को घोषित होंगे.

  • Apr 9, 2026 6:46 AM IST

    असम में होने वाले मतदान के लिए 1.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें 126 सदस्यीय विधानसभा में प्रवेश की उम्मीद रखने वाले 722 उम्मीदवारों का भविष्य तय होगा.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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