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Breaking News Today 9 April: असम, केरल और पुडुचेरी में आज मतदान, 10 लाख वोटर पहली बार डालेंगे वोट

Breaking News Today 9 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: भारत में आज तीन राज्यों में मतदान है. वहीं, दूसरी ओर सीजफायर के बावजूद लेबनान पर इजरायली हमले जारी हैं, जिसे लेकर ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि हमले नहीं रुके तो वह सीजफायर संधि को रद्द कर देगा.

Breaking News Today 9 April: आज गुरुवार (9 अप्रैल, 2026) को केरल, असम, और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हो रहा है. चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. तीनों ही क्षेत्रों में एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं और मतगणना 4 मई को होगी.

केरलम में आज 140 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है. राज्य के 2.71 करोड़ मतदाता 883 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला करेंगे. वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाला LDF (वाम लोकतांत्रिक मोर्चा) लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत की उम्मीद कर रहा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF (संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा) सत्ता में वापसी की कोशिश में है.

तीन राज्यों में मतदान

वहीं, एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) इस बार राज्य में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है. राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या (1.39 करोड़) पुरुषों (1.32 करोड़) से अधिक है. इसके अलावा, 273 ट्रांसजेंडर और 2.42 लाख से अधिक प्रवासी मतदाता भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं.

असम में सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम

असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं. यहां मुख्य मुकाबला भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन और कांग्रेस समर्थित विपक्षी मोर्चे के बीच है. निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य भर में 1.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है.

पुडुचेरी में 30 सीटों पर कड़ी टक्कर

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान होगा. यहां करीब 9.50 लाख मतदाता 294 उम्मीदवारों के लिए वोट करेंगे. कुल 1,099 मतदान केंद्रों में से 209 को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां अतिरिक्त निगरानी के लिए माइक्रो-ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं.

अमेरिका-ईरान संघर्ष और सीजफायर

एक तरफ जहां भारत में चुनावी उत्साह है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया से गंभीर चिंताजनक खबरें आ रही हैं. अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम के बावजूद स्थिति नाजुक बनी हुई है. इजरायल द्वारा लेबनान पर लगातार हवाई हमले जारी हैं, जिसमें भारी जनहानि हुई है।.ईरान के विदेश मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि लेबनान पर हमले नहीं रुके, तो वे सीजफायर समझौते को रद्द कर देंगे.

तनाव बरकरार

सीजफायर से ठीक पहले अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर एयरस्ट्राइक की थी. अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह दो सप्ताह का विराम काफी नाजुक है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य और लेबनान में जारी हिंसा किसी भी समय बड़े युद्ध को दोबारा भड़का सकती है. इन चुनावी और वैश्विक गतिविधियों के बीच, पूरी दुनिया की नजरें आज के घटनाक्रमों पर टिकी हुई हैं. यहां लीजिए पल-पल की अपडेट.

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