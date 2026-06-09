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Breaking News Today 9 June: उज्ज्वला योजना में अब 9 की जगह मिलेंगे सिर्फ 4 सिलेंडर, अब ममता की TMC के संसदीय दल में टूट

Breaking News Today 9 June Aaj Ki Taja Khabar: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) में भारी कटौती की है. अब एक साल में सब्सडी वाले सिलेंडर सिर्फ 4 ही मिलेंगे, जबकि इससे पहले यह सालाना 9 सिलेंडर मिलने का प्रवाधान था.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 9, 2026 7:14 AM IST
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Photo credit- File Photo

Breaking News Today 9 June Updates: केंद्र सरकार ने देश में ऊर्जा संकट को देखते हुए अपनी महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) भारी कटौती की है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को पहले रसोई गैस के 9 सिलेंडर सब्सडी पर मिलते थे. अब इन्हें घटाकर 4 कर दिया गया है. मई 2016 में जब यह योजना लॉन्च की गई थी, तब लाभार्थियों को सालाना 12 सिलेंडर मिलने का नियम था. उधर दूसरी ओर देश में सियासी हलचल की बात करें तो सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित हुई INDI गठबंधन की बैठक में विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाने की पुरजोर कोशिश की है. इस बैठक में विपक्ष ने सरकार के खिलाप अपने कड़े तेवर दिखाने की कोशिश की है और सीबीएसईके OSM विवाद और नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई है.

दूसरी ओर बंगाल के विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद TMC प्रमुख ममता बनर्जी को लगातार झटके लग रहे हैं. बनर्जी सोमवार को INDI गठबंधन की बैठक में पहुंची थीं लेकिन यहां दिल्ली में ही उनके ससंदीय दल में फूट की खबरों ने दीदी का दिल तोड़ दिया. विधानसभा में TMC के जीतकर आए 80 विधायकों में से 59 ने पहले ही अलग धड़ा बना दिया है अब लोकसभा में उसके 20 सांसद पार्टी से अलग होने को तैयार हैं.

और पढ़ें: Breaking News Today 8 June LIVE: PoK में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा, 11 की मौत

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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