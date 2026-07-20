Breaking LIVE Update: राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज शुरू, गेट भी खुले- DMRC

Breaking LIVE Update 20 July: विश्व कप फाइनल में स्पेन की ऐतिहासिक जीत हुई. फीफा विश्व कप फाइनल में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को 1-0 से हराया और दूसरा विश्व कप खिताब अपने नाम किया. पूरे मुकाबले में स्पेन ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और अतिरिक्त समय में फेरान टोरेस के गोल ने टीम को यादगार जीत दिलाई.
अस्पताल से जारी संदेश में सोनम वांगचुक ने कहा कि वो अपनी भूख हड़ताल तभी समाप्त करेंगे, जब केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था और कथित पेपर लीक मामलों पर जवाबदेही स्वीकार करे, या उन्हें संसद जाकर सांसदों से मिलने दिया जाए, अथवा सांसद अस्पताल आकर उनकी मांगों पर भरोसा दें.
वहीं, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन प्रस्तावित ‘चलो संसद’ मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है. 5,000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं. राजधानी के संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. यहां आप देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर पढ़ सकते हैं…
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