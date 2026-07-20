Breaking LIVE Update: राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज शुरू, गेट भी खुले- DMRC

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स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व कप जीता. दूसरी ओर सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने के लिए तीन शर्तें रखीं, जबकि 'चलो संसद' मार्च से पहले दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई. यहां पढ़ें देश-दुनिया से जुड़ी हर खबर.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 20, 2026, 10:02 AM IST
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Breaking LIVE Update 20 July: विश्व कप फाइनल में स्पेन की ऐतिहासिक जीत हुई. फीफा विश्व कप फाइनल में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को 1-0 से हराया और दूसरा विश्व कप खिताब अपने नाम किया. पूरे मुकाबले में स्पेन ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और अतिरिक्त समय में फेरान टोरेस के गोल ने टीम को यादगार जीत दिलाई.

अस्पताल से जारी संदेश में सोनम वांगचुक ने कहा कि वो अपनी भूख हड़ताल तभी समाप्त करेंगे, जब केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था और कथित पेपर लीक मामलों पर जवाबदेही स्वीकार करे, या उन्हें संसद जाकर सांसदों से मिलने दिया जाए, अथवा सांसद अस्पताल आकर उनकी मांगों पर भरोसा दें.

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दिल्ली पुलिस ने कड़ी की सुरक्षा

वहीं, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन प्रस्तावित ‘चलो संसद’ मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है. 5,000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं. राजधानी के संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. यहां आप देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर पढ़ सकते हैं…

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  • Jul 20, 2026 10:08 AM IST
    सोनम वांगचुक की पत्नी की अपील
    सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंगमो ने कहा कि आज का पूरा ध्यान ‘चलो संसद’ मार्च को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने पर रहेगा. उन्होंने लोगों से शिक्षा के मुद्दे पर केंद्रित रहने की अपील करते हुए कहा कि ये देश के भविष्य से जुड़ा अहम विषय है और सभी को संयम और सतर्कता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए.
  • Jul 20, 2026 10:08 AM IST
    जंतर-मंतर पहुंचे गोपाल राय
    जंतर-मंतर पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि देशभर से छात्र और युवा यहां इकट्ठा हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री की नीतियों से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए. गोपाल राय ने यह भी कहा कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को जबरन खत्म कराने से लोगों में नाराजगी है और प्रदर्शनकारी छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं.
  • Jul 20, 2026 10:07 AM IST
    लखनऊ में जनता दरबार
    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए और आम जनता को किसी भी स्तर पर अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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