Breaking UPDATE: ट्विशा शर्मा केस में आरोपी सास गिरिबाला और पति समर्थ का वॉयस सैंपल देने से इनकार

होर्मुज में तेल टैंकरों पर मिसाइल हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हुई. ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ने से बहरीन, तेल बाजार और पश्चिम एशिया में हालात और गंभीर हो गए.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: July 14, 2026, 7:08 PM IST
Breaking News Today

Breaking UPDATE 14 July: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया है. होर्मुज में दो यूएई के तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय चालक दल के सदस्य की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए. हमले के बाद दोनों जहाजों में आग लग गई, हालांकि चालक दल ने आग पर काबू पा लिया.

इस बीच ईरान ने दावा किया है कि ऑपरेशन Nasr-2 के तहत बहरीन में हथियारों के गोदाम और अमेरिकी सेना से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया. बहरीन में दोबारा हवाई हमले के सायरन बजने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है. लगातार बढ़ते संघर्ष का असर वैश्विक बाजार पर भी दिखने लगा है.

और पढ़ें: Breaking News Today 15 July: अमेरिकी हवाई हमलों से ईरान में तबाही, 35 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घायल

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है. वहीं, ईरान युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 14 बताई जा रही है. दक्षिणी ईरान के बुशहर शहर में भी नए धमाकों की खबर सामने आई है.

उधर, बांग्लादेश में भी बाढ़ से हालात खराब बने हुए हैं, जहां अब तक कम से कम 54 लोगों की मौत की सूचना है. कुल मिलाकर पश्चिम एशिया का बढ़ता तनाव वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. यहां आपको देश-दुनिया से जुड़ी हर खबर के अपडेट मिलेंगे.

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  • Jul 14, 2026 6:45 PM IST

    ट्विशा शर्मा केस में आरोपी सास गिरिबाला और पति समर्थ का वॉयस सैंपल देने से इनकार
    ट्विशा शर्मा केस की भोपाल जिला अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. इस बीच CBI ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह ने वॉयस सैंपल नहीं दिया है. भोपाल AIIMS ने भी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट देने से मना किया है.
  • Jul 14, 2026 6:05 PM IST

    पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सरकार ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की.

  • Jul 14, 2026 5:16 PM IST

    दिल्ली दंगा मामले में IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के केस में कड़कड़डूमा कोर्ट 23 जुलाई को पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 4 दोषियों की सजा पर सुनवाई करेगी.
  • Jul 14, 2026 5:10 PM IST
    होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच अलर्ट मोड पर भारत
    होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने 24 घंटे निगरानी रखने के लिए कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिया है. भारतीय नौसेना के साथ मिलकर हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.
  • Jul 14, 2026 4:37 PM IST

    जून में महंगाई 44 महीने में सबसे ज्यादा
    कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मंगलवार 14 जुलाई को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए. जून में थोक महंगाई (WPI) बढ़कर 9.87% पर पहुंच गई है. यह पिछले महीने 9.68% पर थी. जून में महंगाई 44 महीने में सबसे ज्यादा है. रिटेल महंगाई भी लगातार छठे महीने बढ़कर 4.38% पर पहुंच गई है. महंगाई बढ़ने की वजह रोजमर्रा की जरूरत के सामान और खाने-पीने की चीजों का महंगा होना है.
  • Jul 14, 2026 4:32 PM IST

    यूपी के CM योगी आदित्यनाथ शाम 6 बजे दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं.

  • Jul 14, 2026 4:21 PM IST
    भोजशाला मंदिर के पास अब होगी नमाज
    सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को धार भोजशाला मंदिर के पास नमाज के लिए कोई खुला स्थान देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए यह जगह दी जाए. अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) बिना कोर्ट की मंजूरी परिसर में किसी भी तरह का बदलाव न करे.
  • Jul 14, 2026 4:18 PM IST

    तीन भाषा नीति पर CBSC को SC का नोटिस
    तीन भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने CBSC, केंद्र सरकार और NCERT को नोटिस जारी किया है.
  • Jul 14, 2026 4:14 PM IST
    स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना पर SC ने लगाया 3 लाख रुपये का जुर्माना
    स्टैंड-अप कॉमेडियन और यू-ट्यूबर समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. पहले अदालत ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. फिर इसे कम कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को ऑनलाइन या यू-ट्यूब चैनल पर बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया था. यह मामला दिव्यांग व्यक्तियों और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित बच्चों का मजाक उड़ाने से जुड़ा था.
  • Jul 14, 2026 3:13 PM IST
    सोनम वांगचुक का 8 किलो वजन घटा

    दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा छात्र आंदोलन अब एक गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुई भूख हड़ताल लगातार 16वें दिन भी जारी रही. लंबे समय से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनका वजन 8 किलो से ज्यादा कम हो चुका है और लगातार कमजोरी महसूस हो रही है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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