Breaking UPDATE: ट्विशा शर्मा केस में आरोपी सास गिरिबाला और पति समर्थ का वॉयस सैंपल देने से इनकार

होर्मुज में तेल टैंकरों पर मिसाइल हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हुई. ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ने से बहरीन, तेल बाजार और पश्चिम एशिया में हालात और गंभीर हो गए.

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Breaking UPDATE 14 July: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया है. होर्मुज में दो यूएई के तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय चालक दल के सदस्य की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए. हमले के बाद दोनों जहाजों में आग लग गई, हालांकि चालक दल ने आग पर काबू पा लिया.

इस बीच ईरान ने दावा किया है कि ऑपरेशन Nasr-2 के तहत बहरीन में हथियारों के गोदाम और अमेरिकी सेना से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया. बहरीन में दोबारा हवाई हमले के सायरन बजने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है. लगातार बढ़ते संघर्ष का असर वैश्विक बाजार पर भी दिखने लगा है.

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है. वहीं, ईरान युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 14 बताई जा रही है. दक्षिणी ईरान के बुशहर शहर में भी नए धमाकों की खबर सामने आई है.

उधर, बांग्लादेश में भी बाढ़ से हालात खराब बने हुए हैं, जहां अब तक कम से कम 54 लोगों की मौत की सूचना है. कुल मिलाकर पश्चिम एशिया का बढ़ता तनाव वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. यहां आपको देश-दुनिया से जुड़ी हर खबर के अपडेट मिलेंगे.