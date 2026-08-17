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Breaking Live Update: NEET-UG पेपर लीक के बाद NTA की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी, आज खुलेगा करोड़ों का टेंडर

Breaking Live Update 17 August: NEET-UG 2026 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के बाद NTA परीक्षा व्यवस्था की सुरक्षा मजबूत कर रहा है. एजेंसी ने 24x7 सुरक्षा के लिए ₹7.5 करोड़ का टेंडर जारी किया है, जिसकी बोली जमा करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त है.

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ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Breaking Live Update Today: NEET-UG 2026 को लेकर सामने आई कथित गड़बड़ियों के बाद National Testing Agency अब परीक्षा से जुड़े संवेदनशील सिस्टम की सुरक्षा को और मजबूत करने की तैयारी में है. NTA ने अपने मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण परिसरों के लिए 24×7 सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से करीब ₹7.5 करोड़ का टेंडर जारी किया जाएगा. NTA की आधिकारिक टेंडर सूची में Round-the-Clock Security Service का RFP भी दर्ज है. इस टेंडर की बोली जमा करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त रखी गई है.

नए सुरक्षा कॉन्ट्रैक्ट का मकसद केवल NTA कार्यालयों में गार्ड तैनात करना नहीं है. चयनित एजेंसी को कर्मचारियों, आगंतुकों, परिसरों, सर्वर रूम, स्ट्रॉन्ग रूम, रिकॉर्ड रूम, वेयरहाउस और परीक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा करनी होगी. प्रतिबंधित क्षेत्रों में केवल अधिकृत लोगों के प्रवेश की व्यवस्था, एंट्री-एग्जिट रिकॉर्ड और सुरक्षा जांच भी इसके दायरे में होगी. संवेदनशील परीक्षा सामग्री और IT infrastructure को सुरक्षित रखना भी एजेंसी की जिम्मेदारी होगी. टेंडर की अनुमानित कीमत ₹7.5 करोड़ GST से अलग है और शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट अवधि दो साल रखी गई है.

ये कदम ऐसे समय में आया है जब NEET-UG 2026 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की CBI जांच चल रही है. केंद्र सरकार की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर CBI ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, सबूत नष्ट करने और संबंधित कानूनों के तहत मामला दर्ज किया था. जांच का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी की प्रकृति और इसमें शामिल लोगों या संस्थाओं की भूमिका का पता लगाना है. यहां पढ़ें देश दुनिया की हर बड़ी खबर.