Breaking News Live Update: राम मंदिर चढ़ावा चोरी- आई गई SIT की रिपोर्ट, रांची में अभी खत्म नहीं हुआ छात्र आंदोलन

Breaking News Today 18 August: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी की जांच सामने आग गई है. इस रिपोर्ट में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिल गई है. एसआईटी ने प्रशासन को जो अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी, उसे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दी गई है. सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कुल 8 लोगों के नाम हैं, जिनको पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.
उधर परीक्षा में गड़बड़ियों के लेकर रांची में चल रहा छात्र आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है. सोमवार को झारखंड सरकार ने टीडीपीएल के जरिए हुई सभी भर्ती परीक्षाओं के नतीजे रद्द करने का ऐलान किया था, जिसके बाद छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी थी. इसके बाद माना जा रहा था कि यह आंदोलन भी अब खत्म हो गया है लेकिन छात्र अभी भी सीबीआई जांच की मांग पर अड़ हुए हैं.
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